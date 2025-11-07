鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識

鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。

鳳凰颱風路徑預測圖。 （圖／翻攝自 林老師氣象站臉書 ）

林得恩表示，每次颱風來襲前，氣象專家會根據各數值模式模擬結果與實際環境發展，進行滾動式綜合評估，嘗試預先找出颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史颱風個案進行選取，作為風雨量值預估的重要參考依據。

然而，林得恩強調，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取「真的太難了」。因為要在11月出現強度等級在中度至強烈颱風之間，且從台灣西部一路北上的颱風，無論是否登陸或從海峽直接北上，在過去歷史個案中都極為罕見。林得恩直言，「這無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例」。

廣告 廣告

林得恩也分享了兩個關於鳳凰颱風的冷知識。首先，本次「鳳凰」颱風不是花、不是鳥，而是山，為香港所命名。其次，從氣候統計（1950-2024年）來看，11月平均侵台颱風數一年僅0.3個，曾於11月登陸台灣的颱風也僅6至7個。

更值得注意的是，在這些11月登陸的颱風中，幾乎沒有一個案例是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、行經台灣海峽的颱風總數雖有3至4個，但在11月份也屬於較罕見的路徑。

延伸閱讀

帳戶現「異常4狀況」領嘸普發1萬元！財政部急籲民眾快確認

「醞釀能量」立冬後5生肖悶聲發大財 低調撈金滿財庫

11/9迎今年最後水逆！4星座列「重災區」 射手防計畫生變