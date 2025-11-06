鳳凰颱風AI最新路徑預報出爐！歐洲模式預報「這3天」雨量超驚人

歐洲系集及AI模式預報鳳凰颱風侵襲機率圖。 圖：翻攝自賈新興臉書

[Newtalk新聞]

「鳳凰」颱風今（6日）凌晨2時生成，最新AI預報路徑出爐，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，根據歐洲系集模式和各AI模式預報資料來看，鳳凰颱風下周一通過菲律賓呂宋島後將轉向台灣南部，北部和東部雨勢將相當明顯；此外，由國家災害防救科技中心(NCDR)整理出的歐洲模式降雨預報資料來看，雨勢相當驚人。

賈新興在臉書及YouTube頻道引述歐洲系集模式、各AI模式預報資料，他表示，由預報來看，鳳凰颱風下週一通過影響菲律賓呂宋島，先轉北北西方後在轉北到東北方向，往台灣西南部靠近，若按照預測路徑，對台灣影響很大，但仍有一定的變化程度。

廣告 廣告

賈新興根據歐洲模式預測下週二至下週六低空氣流和降雨分布研判，受到東北季風影響，宜蘭、花蓮、台東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，但他也強調，超過5天的預報變動度仍較大，需留意最新的預報資訊。

根據最新出爐的Google DeepMind AI-FNV3 系集預報顯示，鳳凰颱風穿越呂宋島後將北轉，接著再轉向東北往台灣方向直撲，而根據NCDR彙整出歐洲模式降雨資料來看，11日至13日雨量也相當驚人，

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰颱風來勢洶洶！不排除下週直撲台灣 未來一週天氣一圖看

準鳳凰颱風罕見11月侵台？氣象專家研判「2路徑」可能 何時北轉關鍵曝