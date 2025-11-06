鳳凰颱風AI路徑曝光！ 賈新興揭3大降雨熱區

氣象專家賈新興表示，鳳凰颱風通過呂宋島後路徑將偏向台灣南部，因此對台灣的影響不容小覷。（圖／翻攝自賈新興臉書）





氣象專家賈新興今（6）日分享多張鳳凰颱風的AI預測路徑圖。根據最新模擬結果，鳳凰颱風預計將於下週一（10日）影響菲律賓呂宋島，之後將朝北北西方向移動，並可能轉向接近台灣南部地區。東部地區如宜蘭、花蓮及台東的雨勢將最為明顯，其次是基隆北海岸及雙北山區。

賈新興引用歐洲系集預報與多個AI模式顯示，鳳凰颱風通過呂宋島後路徑將偏向台灣南部，因此對台灣的影響不容小覷。不過他也提醒，超過五天後預報變動度大，後續動態仍須持續觀察，建議民眾密切留意最新氣象資訊。

針對未來天氣趨勢，賈新興表示，下週二（11日）至下週六（15日）受鳳凰颱風外圍環流影響，迎風面的宜蘭、花蓮、台東將出現明顯降雨，其次為基隆北海岸、雙北山區，再來是高雄與屏東等地。

至於短期天氣變化，賈新興指出，明日至9日氣溫略有回升。其中，明日北海岸、基隆、東北角及宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後山區及高屏地區也可能出現短暫降雨；8日午後，山區、高屏及東北角仍有零星降雨；9日傍晚起受東北季風影響，北北基宜地區將轉為局部性降雨。

賈新興補充，10日桃園以北、宜花東及屏東有局部短暫雨，傍晚起苗栗至彰化一帶也可能出現降雨；11日起，受颱風外圍環流影響的機率升高，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東皆有陣雨；12日至13日中午前，全台受環流影響範圍擴大，普遍有陣雨；13日午後起，苗栗以南轉為多雲時晴，但新竹以北及宜蘭仍有局部降雨；14日，桃園以北及宜花東地區仍有短暫雨，南投以南山區午後亦有零星降雨；15日則以午後山區局部短暫雨為主。

中央氣象署也指出，今日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，主要降雨集中在大台北及宜花地區，台東及恆春半島則有零星短暫雨。其他地區則多為晴到多雲的天氣，白天可見陽光。氣溫方面，北部與宜蘭回暖，普遍可達27至28度；中南部及花東地區則約28至31度，整體感受溫暖舒適。不過清晨與夜晚仍偏涼，各地低溫約21至23度，提醒民眾早出晚歸應注意保暖。

