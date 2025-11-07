鳳凰颱風AI預測曝光！與歐洲模式路徑一致 4地區注意了

風凰颱鳳來勢洶洶。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）





風凰颱鳳來勢洶洶，氣象預估不排除將增強為強度颱風，預計下週一、二（10、11日）對台灣影響最劇。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的最新系集預報結果顯示，鳳凰北轉並朝台灣接近的趨勢高度一致，提醒北部、東半部、山區與沿海地區應提前防颱準備。

粉專6日晚間貼出圖表分析，指出鳳凰颱風在多輪預報中呈現一致北轉路徑，且各模式對於其靠近台灣的趨勢判斷穩定。主要分歧仍在於颱風出海後將沿台灣西岸或東岸北上，後續發展取決於副熱帶高壓勢力的變化與轉向時間點。

根據目前模式共識，若鳳凰通過台灣西南方海域，仍有機會維持中度颱風強度，強度不容小覷。粉專也提醒，鳳凰的路徑仍具不確定性，但北轉並影響台灣的趨勢明顯，加上環流範圍廣，北部、東半部、山區及沿海等風雨敏感地區應提早整備。

氣象署表示，鳳凰颱風預計下週一將以「中度上限、可能強烈」的規模登陸呂宋島，並於同日出海後北轉朝台灣方向移動，屆時對台灣影響最大。

依目前推估，氣象署最快下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報，但實際時間仍須視北轉幅度及高壓變化而定。

