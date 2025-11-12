鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。
氣象署指出，鳳凰颱風12日11時的中心位置在北緯21.8度、東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西方約140公里之處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅。
陸上警戒範圍，包括嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島，應嚴加戒備。
海上警戒範圍，則涵蓋台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風過去持續減弱，隨著往北北東移動，傍晚至晚間將通過恆春半島，東移過程中有減弱為熱帶性低氣壓趨勢。預計颱風傍晚至晚間從恆春半島登陸，晚間至深夜從台東至恆春一帶出海，氣象署可能於深夜解除海上及陸上颱風警報。
朱美霖指出，目前台灣海峽這側風浪強勁，浪高都有4至5米，各沿海也有3米以上。她提醒，雖然颱風減弱，但受東北季風影響，沿海仍要留意較強風浪，明天白天下一波東北季風增強，北方仍有5米浪高。
此外，今明沿海空曠地區有9至11級強陣風，海面浪高3至5米，並留意長浪發生。
降雨方面，朱美霖說明，目前東南邊及北海岸降雨趨緩，不過隨著颱風接近，中南部晚間雨勢將增多，花東也仍有明顯降雨。明天颱風遠離，台灣風場轉變，白天基隆北海岸、大台北、宜蘭地區受北風、東北季風影響，有明顯降雨。
到了週六、週日東北季風減弱，迎風面雨勢趨緩，不過下週一又有新一波東北季風，屆時迎風面雨勢又再增強，北部、東半部降雨會增加。
受颱風及其外圍環流影響，花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，今日至明日高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
