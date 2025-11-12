鳳凰高低層分離減弱變瘦！鄭明典提醒仍有風雨威脅：颱風環流還在

鄭明典在臉書PO出氣象署的雷達回波圖。 圖：翻攝鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，暴風圈今（12）天已進入台灣陸地。中央氣象署最新資料顯示，過去3小時暴風圈略為縮小。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象署的雷達回波圖並表示，夜間紅外線衛星影像幾乎看不到颱風，用雷達動態可以看到一部分旋轉回波，稍微外延一下，還可以估計颱風中心的位置。颱風環流還在，還是要持續追蹤。

氣象署說明，鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。鄭明典稍早根據衛星紅外線雲圖觀測分析，鳳凰明顯的「高低層分離」。高層雲系被加速地往北北東方向帶離，低層環流不會移動的那麼快，這也顯示颱風強度減弱了。

氣象署預測，鳳凰颱風最快今天下午至傍晚接近屏東附近陸地，晚上至深夜從台東與屏東交界地帶出海，接近過程有強度減弱、暴風圈縮小趨勢。氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖指出，鳳凰颱風目前結構逐漸轉差，為高低層分離型態，今天鳳凰颱風會逐漸朝台灣西南海域接近，雖然鳳凰颱風逐漸減弱當中，對台灣近海一帶的風雨威脅還是要多加留意。

朱美霖續指，鳳凰颱風今天傍晚左右接近恆春半島，傍晚到晚間就會通過台灣的南端陸地，並且從台東附近往東北出海。這段期間，它還是持續減弱，所以要注意颱風接近過程當中的強度變化。預估它往東北方向移動期間，有快速減弱的趨勢，可能會減弱為熱帶性低氣壓，或是進一步變性為溫帶氣旋。

