鳳凰鬼轉撲台「硬槓護國神山」！正面對決下場曝光

好天氣即將結束，今年第26號颱風「鳳凰」已增強為中度颱風，截至今（9日）上午2時，目前中心位置在北緯 13.8 度，東經 126.4 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。對此，氣象專家示警今（9日）中颱鳳凰恐再增強為強颱等級，颱風中心預估會從台灣西南部登陸，對戰「護國神山」。





氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，因目前海域環境有助颱風發展，預估中颱鳳凰今（9日）恐升級為強颱，通過菲律賓呂宋島後進入南海，轉彎北上時開始增量。若行進方向及速度沒有再變動的話，預計明（10日）下午就會發布海警，週二（11日）發布陸警，而登錄西南部時間將會落在週三晚（12日）、週四（13日）上午。

林得恩進一步分析，鳳凰通過菲律賓北部陸地時，颱風結構會受到山脈或地形破壞，強度可能減弱回中颱；北轉時又會遇上北方冷空氣，「破壞颱風原本暖心結構特徵」；進入「海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域」後，逼近台灣之時，強度會再減弱為輕颱。不過，鳳凰撞向台灣時，將會硬槓「護國神山」，兩者實力懸殊，鳳凰恐不敵中央山脈阻擋，而快速減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在臺灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」。









