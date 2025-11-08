鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整

財經中心／綜合報導台積電一年一度的運動會，輝達執行長黃仁勳也應邀參加，外界本來期待，看見到AI教父與台灣半導體教父張忠謀再次同框，但張忠謀卻臨時缺席，董事長魏哲家也在台上說到，今天有一點小遺憾，因為大家長、創辦人張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起參加運動會。主持人（2024）：「創辦人、Sophie還有我們的MC團隊。」去年才牽著夫人張淑芬，出席台積電運動會，台積電創辦人張忠謀，退休後，除了疫情停辦，從未缺席這場屬於台積電的家庭日。台積電董事長張忠謀（2024.11）：「運動會那天是我一年當中最興奮的一天，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，我們已經真正的成為兵家必爭之地。」年年發表談話，鼓舞團隊士氣，但這位精神領袖，今年意外缺席。張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服。（圖／民視新聞）輝達執行長黃仁勳vs.記者：「（Jensen你會見張忠謀嗎？）我會聯繫他，我一直在關心張忠謀。」記者vs.台積電董事長魏哲家：「董事長，大家很關心Morris的身體狀況還好嗎？，還好還好。」面對外界關心，台積電董事長魏哲家，態度低調，僅透露，張忠謀身體有點不舒服，無法參與，與張忠謀同框破局的黃仁勳，也表示會再找時間，聯絡張忠謀。台積電創辦人張忠謀（2025.7.10）：「（今天過的如何）很好很好。」張忠謀7月94歲大壽生日宴，大咖好友齊聚，在隨扈攙扶下向媒體揮手。（圖／民視新聞資料畫面）張忠謀最近一次出現在螢光幕前，是7/10在私廚慶祝94歲大壽，包含廣達董事長林百里、富邦董事長蔡明忠，苗豐強夫婦等大咖好友，都參與慶生，只是臨時缺席台積電運動會，難免讓人關心他的健康狀況。台積電董事長張忠謀（2017.03）：「（張淑芬）她完全控制我的飲食，我是一點都不挑的啦我是菜肉...（都吃）。」事實上，張忠謀的健康，有妻子張淑芬妻親自把關，飲食上嚴格限制油炸、辣等重口味食物，也從不熬夜，規律運動，但畢竟是台灣的半導體教父，身體出現任何狀況，都會被放大關心。原文出處：張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服 更多民視新聞報導輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠盼在台北蓋漂亮的輝達總部！旋風訪台將見蔣萬安？ 黃仁勳回應了黃仁勳抵台南! 視察台積電三奈米廠 週六參加運動會

