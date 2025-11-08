鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未來120小時內遭遇強風暴雨的機率達45，北市府今（8日）指出，是否列入陸上警戒尚待觀察，會依照颱風動向持續調整因應策略。
鳳凰鬼轉。（圖／氣象署提供）
氣象署目前預測將在11月10日發布海上颱風警報，並於11月11日可能發出陸警。對此，市府說明，目前颱風行徑、轉向角度及其強度變數仍大，尚無法準確研判對台影響程度。不過，10日至11日兩天，受到鳳凰外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市多處地區預估將迎來明顯降雨。
其中，陽明山與南港一帶可能出現超過豪雨標準的雨量，而文山區以及台北盆地東側，也有機會觀測到達大雨甚至豪雨等級的天氣狀況。北市災害應變中心表示，前幾日連續降雨已讓山區土壤含水率偏高，若再遭受強降雨，易引發落石、土石流或坍方等災情。市府已指示相關單位預作準備，包括盤點高風險地區居民名冊、檢視老舊聚落及列管邊坡，確保一旦有變化，能迅速疏散。
