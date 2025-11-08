鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未來120小時內遭遇強風暴雨的機率達45，北市府今（8日）指出，是否列入陸上警戒尚待觀察，會依照颱風動向持續調整因應策略。
鳳凰鬼轉。（圖／氣象署提供）
氣象署目前預測將在11月10日發布海上颱風警報，並於11月11日可能發出陸警。對此，市府說明，目前颱風行徑、轉向角度及其強度變數仍大，尚無法準確研判對台影響程度。不過，10日至11日兩天，受到鳳凰外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市多處地區預估將迎來明顯降雨。
其中，陽明山與南港一帶可能出現超過豪雨標準的雨量，而文山區以及台北盆地東側，也有機會觀測到達大雨甚至豪雨等級的天氣狀況。北市災害應變中心表示，前幾日連續降雨已讓山區土壤含水率偏高，若再遭受強降雨，易引發落石、土石流或坍方等災情。市府已指示相關單位預作準備，包括盤點高風險地區居民名冊、檢視老舊聚落及列管邊坡，確保一旦有變化，能迅速疏散。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
颱風鳳凰來勢洶洶 台電提早部署確保供電安全
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，今(7)日中央氣象署表示有進一步增強為中度颱風的 […]觀傳媒 ・ 1 天前
防範〈鳳凰〉撲台 台電台北西區、南區、北北區處總動員
【民眾新聞葉柏成新北報導】依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風下週一(10)日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向 […]民眾日報 ・ 12 小時前
鳳凰颱風來襲！東琉線10日部分停航 11、12日全停
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，持續增強挑戰強颱，預計之後將北轉直撲台灣。東琉線交通客船聯營處宣布10日船班異動，11日至12日停航。中天新聞網 ・ 13 小時前
淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
即時中心／綜合報導台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。民視 ・ 8 小時前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
台北地方檢察署檢察官林達 (圖)
台灣勵志協會8日邀請台北地方檢察署檢察官林達以「當前國安法制運作之挑戰與建言」為題，發表專題演講。中央社 ・ 7 小時前
日本水產品恢復出口中國 首批北海道扇貝已出貨
日本外務省今天（7日）宣布，中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，其中第一批貨品為北海道的6公噸冷凍扇貝已在5日出貨。不過，中國仍尚未開放日本福島縣、東京都等10個地區的水產品進口。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美政府停擺利空蔓延 台指期夜盤持續重挫
美國政府持續停擺，且市場對AI估值過高的疑慮仍高漲，台美股市陷入高檔觀望，美股期指走弱，台積電ADR盤前也下跌逾1％，台指期夜盤再度往下探低，續跌184點，暫報27,537點。中時財經即時 ・ 1 天前
補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬
健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大...聯合新聞網 ・ 20 小時前
AI泡沫狼來了講久就成真！ 法人示警：台股見3萬點要明年
「AI泡沫狼來了」講久就成真！美股面臨估值泡沫和資金集中風險，近期指標性個股如輝達、微軟持續回檔，也牽動亞股進入震盪，台股跌破月線，投信法人表示，美股拉回屬於漲多調整，但台股上半年從低點起漲就飆升了1萬點，雖然有長線題材護體，但真正要見到三萬點大關，恐要到明年了。太報 ・ 4 小時前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《社會》鳳凰將轉「非常強颱」 日本氣象廳揭最新路徑 南台灣小心了
【時報-台北電】鳳凰颱風來勢洶洶，目前已達輕颱上限，日本氣象廳最新預報，鳳凰颱風預計9日升至日本定義的「非常強颱」，行經菲律賓北部後，11日開始北轉，朝台進逼，12日最靠近台灣，從預估路徑圖可見台灣南部都被劃入紅色暴風警戒範圍。 鳳凰颱風目前正以每小時25公里速度，向西北西進行，並持續增強中。根據日本氣象廳今中午12時（台灣時間上午11時）預報 ，鳳凰颱風預計將於9日升至日本定義的「非常強颱」，近中心最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速來到每秒70公尺。 從預估路徑圖可見，鳳凰颱風將於10日前後穿越南海接近台灣，屆時強度將稍微減弱，11日北轉由南向北移動，12日最靠近台灣，預估近中心附近風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺，台灣南部縣市被列入紅色暴風警戒範圍。（新聞來源：中時新聞網 楊婕）時報資訊 ・ 1 天前
鳳凰增強為中颱 今各地多雲到晴迎風面偶雨
中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」今天(8日)清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一(10日)會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三(12日)各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。 今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。 氣溫方面，西半部高溫可達攝氏30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。 離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。 風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 環境部空氣品質預報資訊：8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 宜蘭、花東空品區為「良好」等中央廣播電台 ・ 21 小時前
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光EBC東森新聞 ・ 9 小時前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班周二周三停航、台電加派人力
中央氣象署最新颱石預測颱風鳳凰動態，最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，周一（10日）提早末班船，周二（11日）、周三（12日）則全天停航；台電也整備機具，下周加派人力進駐恆春、小琉球。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
鳳凰將升級中颱 氣象署估10日發布海警
（中央社記者黃巧雯台北7日電）颱風鳳凰最快今天下午升級為中颱，週末增強為強颱。氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。中央社 ・ 1 天前
買房像開「大型盲盒」？他列3地雷點網嘆：1類風險更大
財經中心／徐詩詠報導不少人將買房視為人生重要目標之一，不過，日前有一名購屋族大嘆「買房就像在開盲盒」一樣，並列出3大地雷點。貼文曝光後引發熱議，更有網友點出「預售屋」的風險更大。民視財經網 ・ 14 小時前
30歲還沒買房很廢嗎？網搖頭曝1真相：不用太自責
財經中心／周孟漢報導隨著年紀增長，不少人都會對於自身成就感到憂心，像是到了30歲身邊卻沒有另一半，或是到了40歲，事業卻沒有任何起色，種種的社會期待都讓人相當頭痛。而在近日，就有網友發文，坦言身邊朋友陸續開始買房，但自己每個月薪水扣完生活費，幾乎存不到錢，加上雙北房價實在太高，感嘆「我這樣存下去要存到何時」，如此沮喪的心情不禁讓他產生了去其他縣市生活的念頭，文章引發熱烈討論。民視財經網 ・ 12 小時前
《基金》國內ETF市場規模直逼7兆元 降息變局下 平衡型ETF成亮點
【時報記者張佳琪台北報導】台股本波多頭力道強勁，受惠於基本面亮眼加上ETF助漲。凱基證券發布〈ETF季報〉調查，截至9月底，國內ETF市場規模已達近新台幣7兆元，占基金市場整體規模占比逾6成5；第三季台灣ETF基金規模年增16.45%，發行檔數較上季增加13檔，受益人數增加4.5萬人，其中，平衡型ETF加入ETF戰場成為關鍵亮點。 凱基證券2025年第四季〈ETF季報〉顯示，全球平衡型（多資產）ETF發展至今近20年，目前全球規模逾750億美元，較大比重集中在美加等北美地區。凱基投信今年下半年搶先發行全台首檔平衡型ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔BBB級債+台股25強的平衡型ETF，完備投資人的資產配置選擇。調查指出，目前台灣、香港及日本市場的平衡型ETF都處於初步萌芽階段，相關ETF檔數僅落在1至2檔，但是台灣平衡型ETF市場規模一舉超車日本與香港，對台灣平衡型ETF的發展是好的開始。 台灣ETF整體規模改寫歷史新高，市場資金活水豐沛。凱基投信指出，隨著美國聯準會降息循環啟動，並於10月降息1碼符合市場預期，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的時報資訊 ・ 1 天前