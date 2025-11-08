鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未來120小時內遭遇強風暴雨的機率達45，北市府今（8日）指出，是否列入陸上警戒尚待觀察，會依照颱風動向持續調整因應策略。
鳳凰鬼轉。（圖／氣象署提供）
氣象署目前預測將在11月10日發布海上颱風警報，並於11月11日可能發出陸警。對此，市府說明，目前颱風行徑、轉向角度及其強度變數仍大，尚無法準確研判對台影響程度。不過，10日至11日兩天，受到鳳凰外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市多處地區預估將迎來明顯降雨。
其中，陽明山與南港一帶可能出現超過豪雨標準的雨量，而文山區以及台北盆地東側，也有機會觀測到達大雨甚至豪雨等級的天氣狀況。北市災害應變中心表示，前幾日連續降雨已讓山區土壤含水率偏高，若再遭受強降雨，易引發落石、土石流或坍方等災情。市府已指示相關單位預作準備，包括盤點高風險地區居民名冊、檢視老舊聚落及列管邊坡，確保一旦有變化，能迅速疏散。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
鳳凰颱風逼近！李四川也驚曝：11月颱不好惹
中颱鳳凰持續增強，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，直呼「環流很大」。台北市副市長李四川則表示，台北市部分地區山坡因日前的大雨而滑落，感謝工務局大地處日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備；李更表示，11月颱都是不好惹的，呼籲市民「料敵從寬，禦敵從嚴」。中時新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風登陸點恐再往北！14縣市暴風圈侵襲率逾5成
中颱鳳凰持續增強中，未來路徑北轉恐會侵襲台灣。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，澎湖縣、金門縣、台南市都突破6成、另外有11縣市突破5成。且與稍早的颱風路徑潛勢預報相比，可能再往北一點，有機率在台中以北登陸。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰環流很大！ 鄭明典：內部風場並不均勻「非圓對稱」
前中央氣象局長鄭明典今（9日）發文示警「鳳凰環流很大！」另外，氣象粉專「台灣颱風論壇」則表示，鳳凰侵襲時間將往後延半天。中天新聞網 ・ 12 小時前
LIVE／中颱「鳳凰」來勢洶洶！ 氣象署說明最新路徑
即時中心／廖予瑄報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，今（9）日下午3時30分中央氣象署將說明颱風最新路徑及對台影響。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 7 小時前
鳳凰颱風將襲高雄！農民務必搶收X防風X防積水一次做足
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】依中央氣象署預報，高雄地區11月10日至11月13日受鳳凰颱風及外圍環流影響，有陣台灣好報 ・ 1 天前
鳳凰對流爆發！強對流區內縮「準備開眼」 鄭明典示警：又是個大災難
「鳳凰颱風對流爆發！」鄭明典在臉書指出，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸組織成眼牆雲系，「鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！過了菲律賓，颱風將遭遇強勁...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅
鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。中時新聞網 ・ 1 天前
另類雙媽會 白沙屯與鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所賜福
另類「雙媽會」！繼白沙屯媽祖於今年五月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮瀾宮媽祖昨（八）日也在遶境途中駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福，民眾直喊真是「精誠所至，金石為開」，田中鎮公所施政獲得雙媽認證。此次迎駕活動適逢「田中馬拉松」選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事。田中鎮公所在公所前廣場備妥供案，鎮長蕭淑芬與公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會及公所團隊，於鎮政街的馬拉松起跑處恭迎接駕，眾人懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨。接駕過程中，現場傳來群眾齊聲高喊「媽祖、媽祖我愛您」！聲浪迴盪在鎮政街與公所廣場之間，隊伍隨之緩緩向公所前行。大甲媽在熱烈呼喚與虔誠禮拜中駐駕案前，瞬間全場掌聲雷動，不少 ...台灣新生報 ・ 1 天前
北市 藍白合有雜音 衝擊議員選戰
2026台北市長選戰民眾黨至今暫無推派人選的打算，國民黨北市黨部主委戴錫欽日前說，若民眾黨願表態支持蔣萬安，蔣也會願意當民眾黨在台北市的母雞，力促北市「藍白合」。但藍營內對此有雜音，認為蔣連任之戰要贏得漂亮，確實需要民眾黨支持，但藍白在北市是否真的需要「同一隻母雞」，考驗兩黨領導人及蔣萬安的智慧與判斷。中時新聞網 ・ 19 小時前
重光盃／台南立人國小回鍋好興奮 若颱風攪局將到「大魯閣」PK拚冠軍！
2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，不僅名稱更新，場地也換成人工草...夠棒網 ・ 1 天前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 1 天前
不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包
許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。 不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！LIVE JAPAN ・ 13 小時前
各地多雲到晴下午起東北季風增強 中南部可達33度
（中央社台北9日電）氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。中央社 ・ 14 小時前
培訓真善美志工 萬島之國遍植善種
慈濟印尼分會舉辦真善美志工培訓，有來自棉蘭、直民丁宜甚至是比亞克，十多個地方聯絡點，共一百人來參與。除了經驗交流，也分享如何透過AI傳遞美善訊息。 太太做採訪，先生負責拍照，兩人默契好，一搭一唱...大愛電視 ・ 16 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 1 天前
張震攜手漫威《尚氣》班底！現身紐約拍新片笑：當蜘蛛人更好吧
金馬獎頒獎典禮將在11月22日舉行，張震昨天（7日）受訪，透露會跟劇組請假，會盡可能返台參加典禮，他很希望藉由電影《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，對自己很有信心。如果劇組會來台灣，身為東道主的他想推薦大家去迪化街、大稻埕，看看比較以前的台北。自由時報 ・ 1 天前
TPBL／克雷格首秀攜手高國豪狂飆52分 攻城獅中止對戰國王6連敗
開季前3場比賽雖然僅拿下1勝，但都打出不錯內容的新竹御嵿攻城獅隊，在今天作客新北國王隊的比賽中，迎來新洋將克雷格的首秀，而他全場猛轟32分外帶6籃板、5抄截，搭配上高國豪的20分、10助攻、3抄...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
「2025 TAKAO豐潮」千人衛武營圍舞 展現高雄多元文化
高雄擁有全國最完整的16族原住民族豐富文化資產，「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節，創歷年規模最大，於衛武營登場。品觀點 ・ 23 小時前
鳳凰將變強颱！宣戰護國神山 預測海陸警時間曝光
鳳凰將變強颱！宣戰護國神山 預測海陸警時間曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前