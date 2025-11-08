鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府鬆口颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未來120小時內遭遇強風暴雨的機率達45，北市府今（8日）指出，是否列入陸上警戒尚待觀察，會依照颱風動向持續調整因應策略。
鳳凰鬼轉。（圖／氣象署提供）
氣象署目前預測將在11月10日發布海上颱風警報，並於11月11日可能發出陸警。對此，市府說明，目前颱風行徑、轉向角度及其強度變數仍大，尚無法準確研判對台影響程度。不過，10日至11日兩天，受到鳳凰外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市多處地區預估將迎來明顯降雨。
其中，陽明山與南港一帶可能出現超過豪雨標準的雨量，而文山區以及台北盆地東側，也有機會觀測到達大雨甚至豪雨等級的天氣狀況。北市災害應變中心表示，前幾日連續降雨已讓山區土壤含水率偏高，若再遭受強降雨，易引發落石、土石流或坍方等災情。市府已指示相關單位預作準備，包括盤點高風險地區居民名冊、檢視老舊聚落及列管邊坡，確保一旦有變化，能迅速疏散。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難
颱風「鳳凰」8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經 132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，並已正式升級為中颱，預計下週三、週四（12、13日）最靠近台灣，未來恐升級成強颱。前氣象局局長鄭明典表示，從目前的強度來看，「對菲律賓又是一個可能的大災難！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 11 小時前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 8 小時前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 11 小時前
鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了
生活中心／李汶臻報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。民視 ・ 13 小時前
日本爆熊害已13死！他好奇「台灣為何沒有」引熱議：我們的熊比較乖巧？
日本熊害持續升溫，至今已有13人被熊攻擊喪命、百人受傷，讓當地民眾人人自危。就有台灣網友好奇，台灣也擁有原生黑熊卻鮮少傳出熊害「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」一篇貼文引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃明志謝侑芯房裡發生什麼事？他爆「驚人內幕」：演藝圈權勢不對等
網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，命案不只扯出黃明志在場，他還因疑似持有毒品遭逮，其中尿檢時也被驗出四種毒品呈陽性反應，震驚演藝圈。而到底兩人當晚房內發生什麼事？媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，可能是黃明志要提供工作機會給謝侑芯約在飯店來談，因黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 蔡正元看不下去：國民黨從今改名「投降黨」
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，然而，追思名單中赫見中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文昨（7）日回應這是希望兩岸和解、和平之舉。對此，前立委蔡正元看不下去直呼，國民黨從此改名為 「中國國民投降黨」，可能更名符其實。 蔡正元今日下午在臉書發文表示，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時所......風傳媒 ・ 9 小時前
謝侑芯家屬首度提3訴求！強調「證據完整為首要任務」：真相調查是底線
隨著馬來西亞警方持續偵辦歌手黃明志涉謝侑芯命案，家屬首度透過律師團公開發聲。據《中國報》報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達表達3大訴求，家屬最關心的是釐清整起事件的來龍去脈，同時呼籲外界停止不實揣測與污名化言論，給予逝者基本尊重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青鳥大翻車！抓謝龍介閉目養神質疑「品德」 近千留言打臉
2026縣市長選戰展開，國民黨台南市長擬參選人謝龍介被看好有望打破民進黨在台南32年執政，青鳥網軍開始鎖定攻擊，昨（6）日流傳一張謝龍介在國會閉目養神照片，但留言大翻車。中天新聞網 ・ 18 小時前
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 13 小時前
新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見
新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...聯合新聞網 ・ 12 小時前
弄傷蔣中正肛門慘被關4年！錢如標血淚瘋傳
[NOWnews今日新聞]一段關於前總統蔣中正的歷史近期在社群媒體上受到關注，內容講述蔣中正晚年因便祕而如廁不順，需要通腸，當時的副官錢如標卻不慎將他弄傷，導致蔣中正高燒不斷，怒將錢如標軟禁多年，直至...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前