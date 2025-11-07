"鳳凰"估今轉中颱 下週一路徑開始北轉逼近台灣

生活中心／綜合報導

輕度颱風「鳳凰」，步步逼近，氣象署預估，鳳凰將在今天增強為中颱，下周一，鳳凰通過呂宋島後，將逐漸北轉接近台灣，不過，未來會往台灣東岸，還是西岸移動，還要再觀察，下周一，除了有鳳凰的外圍環流，加上東北季風增強，將為東半部、大台北帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。

太陽高照，熱到民眾撐起陽傘，不過，週末後，就要變天了，仔細看，剛生長的輕颱鳳凰，暴風圈紫到發白，氣象署預估，最快週五增強為中颱，下週一轉為強颱，目前各國預測，鳳凰將北轉靠近台灣！中央氣象署技正林秉煜：「它未來的路徑有可能往這個地方移動，有可能持續向西通過，南海到東沙島海面這個地方移動，未來這個颱風，它可能持續向西移動過程當中，來到台灣西南方海面以後，再向北到接近台灣海峽這個地方，因為這是已經距離我們四天到五天的情形，它的預報的誤差是相當的大。」

輕颱「鳳凰」估今轉中颱 下週一路徑北轉逼近台灣防豪大雨

氣象署預估，下週一除了颱風的外圍環流，還有東北季風報到，將為大台北、東半部帶來豪大雨。（圖／民視新聞）





氣象專家表示，鳳凰颱風在11月生成，強度還能達到中颱以上，算是罕見個例，不過下周一到下周三，除了颱風的外圍環流，還有東北季風報到，將為大台北、東半部帶來豪大雨。

今（７）、明（８）兩天天氣穩定（圖／民視新聞）





中央氣象署技正林秉煜：「降雨在東半部地區，影響就會比較明顯一點點，所以在週一的這段時間的話，在東半部地區大台北地區要注意，會有局部大雨或是豪雨的情形，南部地區隨颱風的接近程度，可能要注意，可能會有在禮拜三的時候，會有一些局部大雨或豪雨的情形，而在週四的時候，我們預期這個颱風，可能已經是逐漸遠離，或是它強度已經明顯減弱了。」氣象署預估，颱風逼近台灣時，受到冷空氣影響，強度可能稍微減弱，但威力仍不可小覷，提醒民眾小心防範。

