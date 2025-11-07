"鳳凰"估今轉中颱 下週一路徑開始北轉逼近台灣
生活中心／綜合報導
輕度颱風「鳳凰」，步步逼近，氣象署預估，鳳凰將在今天增強為中颱，下周一，鳳凰通過呂宋島後，將逐漸北轉接近台灣，不過，未來會往台灣東岸，還是西岸移動，還要再觀察，下周一，除了有鳳凰的外圍環流，加上東北季風增強，將為東半部、大台北帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。
太陽高照，熱到民眾撐起陽傘，不過，週末後，就要變天了，仔細看，剛生長的輕颱鳳凰，暴風圈紫到發白，氣象署預估，最快週五增強為中颱，下週一轉為強颱，目前各國預測，鳳凰將北轉靠近台灣！中央氣象署技正林秉煜：「它未來的路徑有可能往這個地方移動，有可能持續向西通過，南海到東沙島海面這個地方移動，未來這個颱風，它可能持續向西移動過程當中，來到台灣西南方海面以後，再向北到接近台灣海峽這個地方，因為這是已經距離我們四天到五天的情形，它的預報的誤差是相當的大。」
氣象署預估，下週一除了颱風的外圍環流，還有東北季風報到，將為大台北、東半部帶來豪大雨。（圖／民視新聞）
氣象專家表示，鳳凰颱風在11月生成，強度還能達到中颱以上，算是罕見個例，不過下周一到下周三，除了颱風的外圍環流，還有東北季風報到，將為大台北、東半部帶來豪大雨。
今（７）、明（８）兩天天氣穩定（圖／民視新聞）
中央氣象署技正林秉煜：「降雨在東半部地區，影響就會比較明顯一點點，所以在週一的這段時間的話，在東半部地區大台北地區要注意，會有局部大雨或是豪雨的情形，南部地區隨颱風的接近程度，可能要注意，可能會有在禮拜三的時候，會有一些局部大雨或豪雨的情形，而在週四的時候，我們預期這個颱風，可能已經是逐漸遠離，或是它強度已經明顯減弱了。」氣象署預估，颱風逼近台灣時，受到冷空氣影響，強度可能稍微減弱，但威力仍不可小覷，提醒民眾小心防範。
原文出處：輕颱「鳳凰」估今轉中颱 下週一路徑北轉逼近台灣防豪大雨
更多民視新聞報導
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鳳凰恐轉強颱！全台風雨影響時間曝
鳳凰颱風成罕見個案！專家放預測圖嘆：難分析
其他人也在看
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 22 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 5 小時前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 21 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 5 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 21 小時前
鳳凰颱風恐增強北轉！賈新興示警：週末天氣變化至關重要
鳳凰颱風動向引發關注，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(7)日提醒，民眾應特別留意颱風後續移動趨勢，以及10至11日南側太平洋高壓的變化。他指出，週末天氣變化將決定下週台灣整體天氣走向，現階段颱風路徑仍有變數。中天新聞網 ・ 1 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
颱風鳳凰生成「最新動態曝」！今水氣減少 北台灣高溫回升
氣象署表示，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，移動過程將持續增強長胖，預估下周二、下周三對台灣影響最明顯；今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，北部及宜蘭高溫回升，中南部及花東感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，早出晚歸還是要加件衣物，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（7日到9日）白天各地大多為多雲到晴，迎風面降雨範圍縮小。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
氣象粉專曝準鳳凰颱風最新AI路徑！「北轉台灣」可能性大增
氣象粉專「台灣颱風論壇」分享最新Google AI預測顯示，熱帶性低氣壓TD29有望發展為今年鳳凰颱風，且北轉靠近台灣趨勢逐漸明顯。氣象署也證實，該熱帶性低氣壓短期內有發展為颱風的趨勢，預計週末將移動至呂宋島附近，下週大概率影響台灣天氣。中天新聞網 ・ 1 天前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 20 小時前
準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導受東北季風影響，北部及東部地區今（5）日雲量偏多、局部地區降雨，其他地區晴到多雲。中央氣象署指出，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，其中關島附近的熱低壓「TD29」有機會於今日發展成為第26號颱風「鳳凰」，而不管是走哪條預測路徑，預估週一（3日）接近台灣、週二（4日）影響最明顯，且不排除增強為「中颱」。氣象署預報員黃恩鴻表示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮，雲量仍明顯偏多，依舊會有局部降雨出現；其他地區大多可見陽光，只有在山區午後有些零星雨勢，屬於晴到多雲的天氣型態；而今日雲系會逐漸往東遠離，水氣上會愈來愈少。黃恩鴻說，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，「海鷗」颱風目前已逐漸進入南海，持續朝西移動，未來會進到中南半島一帶，對於台灣天氣不會有直接影響；而位於關島海面附近的熱低壓「TD29」，其旋轉中心非常明顯，但中心結構尚未非常紮實，預估今日可能會逐漸發展，形成輕颱「鳳凰」。從路徑潛勢預報圖推估，準颱風「鳳凰」朝偏西北西的方向移動，週末可能會來到菲律賓東方海面附近；9、10日將明顯北轉，但北轉的角度與時間，會決定對台灣的影響，它可能會從台灣東半側外海北上，甚至是特別接近台灣南側海面，或偏西進入中國廣東沿海附近，但無論是哪種路徑，就是週一會接近台灣、週二是影響台灣天氣最明顯的時候，強度不排除會增強至「中颱」，請民眾屆時特別留意。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻提醒，明日東北季風減弱、水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮可能會有些局部雨勢，其他地區晴到多雲；7至9日各地水氣最少，明顯回溫，各地大致是多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭與花蓮偶爾會有零星降雨；10日東北季風增強，北部、東半部降雨機率增加，北台灣再度轉為濕涼的天氣型態。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）天氣提醒。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇 更多民視新聞報導「鳳凰颱風」今日恐生成！專家分析「3可能路徑」準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感颱風「卡玫基」翻版！鄭明典示警：對流爆發中民視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐「拋物線掃過台灣」 專家曝北台灣防大雨時間
第26號颱風「鳳凰」生成，中央氣象署今日表示，週日晚間起北北基宜容易有雨，下週一鳳凰會到轉折關鍵區，不排除發布警報，大台北、東半部地區、南部地區週二及週三降雨機率高，要留意局部豪大雨。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
鳳凰颱風這天轉折關鍵 氣象署一圖曝走勢：不排除發警報、留意是否共伴
第26號颱風「 鳳凰 (Fung-wong)」在今（6）日凌晨兩點生成！中央氣象署在臉書官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼圖發文示警，【鳳凰颱風生成，下週離臺近】，預計下週一（11/10）前後會接近巴士海峽至臺灣附近海面，請密切注意！颱風&外圍環流+東北季風，兩者影響下的降雨，具有高度的不確定性，要看到時候颱風位置強度、外圍環流影響程度而定，請多留意後續的路徑預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 5 小時前
準鳳凰颱風「又大又強」全台有感！粉專曬1圖：螺旋相當明顯
位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣。氣象粉專表示，準鳳凰螺旋性相當明顯，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰恐現「高低層分離」！鄭明典：路徑變數大
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導輕度颱風「鳳凰」持續向西北西方向移動，預計下週一將通過菲律賓呂宋島進入南海，並可能北轉朝台灣靠近。前氣象局（署...FTNN新聞網 ・ 1 小時前