「鳳凰」估明午後發海警！氣象署：北北宜、花蓮嚴防豪雨以上降雨

中央氣象署指出，「鳳凰」颱風今（9）日上午8時位於鵝鑾鼻南南東方約940公里海面上，強度目前為中度颱風，未來有機會在接近呂宋島時增強為強烈颱風，預計明（10）日下午有機會發布海上颱風警報。受颱風外圍環流與東北季風共伴影響，週一、週二基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島將有大雨或豪雨，北部及東北部地區須嚴防強降雨。

氣象署表示，鳳凰颱風將於今晚到明天通過呂宋島，登陸後強度會因地形影響略為減弱，明天進入南海後再度增強。週二、週三起颱風將北轉朝台灣海峽接近，屆時因垂直風切較強，強度預計逐漸減弱為輕度颱風，週四移往台灣東北方海面後，可能轉為熱帶性低氣壓或變形成溫帶氣旋。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署網頁

降雨方面，氣象署預估，週一、週二受東北季風及颱風外圍環流共伴影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有大雨或豪雨發生的機率，其中北北宜與花蓮地區恐出現豪雨以上等級降雨。週三起颱風更靠近台灣，風向轉偏南，降雨重心將移至中南部與花東地區，北部與東北部雨勢則趨緩。週四起颱風移往台灣東北方海面，強度若減弱為熱帶性低氣壓，降雨範圍將逐漸縮小、各地雨勢趨緩。

氣象署預估，週一至週二北北宜與花蓮地區恐出現豪雨以上等級的降雨。圖／中央氣象署提供

至於風浪部分，氣象署說明，今天至明天各地風浪將明顯增強，台南以北、基隆北岸、台東及離島平均風可達6級以上、陣風8級以上，苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春半島有機會出現平均風9級、陣風11級以上強風，各海面浪高約4至6公尺，南部海域可能超過6公尺。週二、週三颱風接近時，風浪將更為明顯。

氣象署預測今、明風浪。圖／中央氣象署提供

氣象署提醒，週一至週四受颱風與東北季風影響，北部、東部及離島地區應防範局部豪雨與強風浪，沿海地區留意長浪，建議民眾隨時關注最新颱風動態資訊。

