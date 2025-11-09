「鳳凰」估維持中颱最快10日海警、11日陸警 北東防豪雨
鳳凰颱風截至9日傍晚仍維持中颱等級，預計同日晚間登陸菲律賓呂宋島後減弱，接著最快於10日下午至傍晚發布海上颱風警報，11日再發陸上颱風警報，北部和東部嚴防豪雨以上雨勢。
中央氣象署預報員張承傳表示，中颱鳳凰9日下午2時位在鵝鑾鼻南南東方820公里海面處，雖強度已達中颱上限，不過氣象署預估其強度在晚間不會再增強。而颱風通過呂宋島會受地形破壞結構，增強幅度也十分有限，預估會是中度颱風的等級來到南海。
颱風11日北轉接近台灣時，西半部都有機會進入暴風圈侵襲範圍，氣象署最快將在10日下午到傍晚期間發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。10日至11日東北季風和颱風外圍環流產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東與恆春半島有機會出現大雨或豪雨，大台北地區和宜花上看豪雨等級，桃園以南則是局部短暫陣雨。
後續鳳凰颱風將在12日至13日進入台灣海峽並通過台灣，由於北上過程垂直風切較大，環境更加不利颱風發展，氣象署推估颱風通過台灣時會進一步減弱成輕度颱風。這段時間花東依然有大雨和豪雨，中南部也有大雨或局部豪雨，同時北部及東北部變成背風側，雨勢漸趨緩和。
隨著鳳凰颱風中心在13日移動到東北方海面，強度再減至熱帶性低氣壓或溫帶氣旋程度，但東北風增強，中部以北和東北部留意較大雨勢，14日至16日北部、東北部、東部都有局部短暫雨，台東、恆春為零星雨勢。
此外，東北季風9日至10日逐漸增強，台南以北與基隆北海岸、台東、離島地區需注意平均風6級以上、陣風8級以上，其中苗栗、台中、彰化、澎湖和恆春平均風上看9級、陣風上看11級。沿海地區10日起也應提防風浪變強的狀況。
溫度變化上，在東北季風影響下，北部、東北部10日溫度約在22度至25度，花蓮高溫26度至28度，中南部30度至32度。11日起雨量略增，因此溫度些許降低到28度。
