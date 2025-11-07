「鳳凰」來勢洶洶 氣象署：不排除登陸、海陸警齊發

輕度颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署今天(7日)表示，不排除在下周一「鳳凰」北轉時發布海上警報，並於隔天發布陸上警報，而且預估「鳳凰」可能從南部登陸或沿台灣海峽北上，呼籲民眾提高戒備！

今年第26號颱風「鳳凰」6日凌晨在關島附近生成後，7日下午已來到台灣東南方2千公里的海面上，近中心最大風速也已來到每秒30公尺，即將跨越每秒33公尺的中颱下限。氣象署預估，入夜後「鳳凰」就會增強為中颱，並於9日登陸菲律賓呂宋島前增強為強颱，屆時它的暴風半徑也將擴大到320公里。

需留意的是，雖然「鳳凰」通過呂宋島後，強度會遭到破壞，但在進入南海後仍可能重整並開始北轉，只是北轉的角度及位置目前還有很大的變數，對台灣的影響也會因此不同，預估要到周末甚至10日才會比較確定這個颱風的動向。

氣象預報員曾昭誠指出，「鳳凰」的路徑是跟著太平洋高壓南緣走，若太平洋高壓受到北方冷高壓系統影響，東退的速度較慢，或是「鳳凰」減弱的速度較快，路徑就會比較偏西，對台灣的威脅也會大減；反之，就容易朝東北方前進、影響到台灣，而且不排除屆時「鳳凰」會以半徑280公里的中颱強度，北上威脅到台灣。曾昭誠說：『(原音)可能在台灣西南方海面這個時間點會是一個中颱，然後因為這段時間是有持續地在向台灣海峽方面慢慢地調整過去，那因為它轉的時間點會是在禮拜一跟禮拜二，就是目前這個路徑是從台灣的南部登陸、然後通過台灣；那如果它從台灣海峽過去的話，中南部雖然降雨還是會有，但是就不會比直接登陸那麼多。就大概是禮拜一這一天會發到海警，那隨後可能陸警會落在禮拜二左右。』

氣象署提醒，無論如何，颱風外圍環流帶來的長浪在8日晚間就會抵達東半部沿海；9日隨著東北季風南下，台灣海峽的風力也會增強；而且北部和東半部的雨勢從10日起就會轉趨明顯，並與颱風外圍環流產生共伴效應，出現大雨或豪雨；預估11、12日將是風雨最劇烈的時候，隨著颱風的移動，降雨熱區也將從北部、東半部及南部山區，轉成中南部及花東地區。直到13日，全台才會重返東北季風的天氣型態。(編輯：陳士廉)