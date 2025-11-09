「鳳凰」共伴效應北移 氣象粉專曝「這天」影響台灣最劇烈

即時中心／廖予瑄報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇，週四（13日）時進入東部海面逐漸遠離。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在今（9）日指出，週二（11日）為颱風與東北季風發生共伴效應最明顯時刻，並將持續往北移動；接著，週三（12日）時颱風將更往台灣陸地靠近，共伴效應的位置也會繼續往北移到北部海面或東海；粉專提醒，「共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。」

氣象署指出，鳳凰颱風今日凌晨2時，中心位置在北緯13.8度、東經126.4度，以每小時27公里速度向西北西進行；預計在週一（10日）進入南海，週二（11日）起北轉朝台灣海峽前進；直到週四（13日）時隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於東北季風逐漸增強，颱風鳳凰將在週一（10日）穿越菲律賓進入南海，而颱風的東南暖濕氣流，將與東北季風在東部海域交會，造成宜蘭、花蓮、台東容易下大雨。

隨著颱風北上的過程，週二（11日）時，將發生共伴效應，「台灣颱風論壇｜天氣特急」直指，其位置也會逐漸往北移動，屆時影響最為明顯，還會擴及台灣東北側及東側，粉專提醒，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，小心災害發生。」

到了週三（12日）時，颱風將更往台灣陸地，而共伴效應的位置也會繼續北推到北部海面或東海；「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣將受颱風環流影響為主，「共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。」

