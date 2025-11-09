鳳凰「共伴效應」最劇烈時間曝！明恐發海警 一圖掌握本週天氣

中央氣象署指出，週一下半天可能發布海上颱風警報，週二有發布陸上颱風警報的機率。（本刊資料照）

颱風「鳳凰」將於明日起開始影響台灣，預計週三通過台灣並減弱，台灣週五起仍受東北季風影響。氣象粉專提醒慎防共伴效應，週二北台灣與東部有劇烈降雨；中央氣象署也曝光一週天氣，說明颱風對台灣的影響進程，週一可能發布海警、週二有陸警機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（9日）以「共伴效應，率先發威」為題說明，東北季風逐漸增強，週一（10日）鳳凰穿越菲律賓進入南海後，宜花東開始容易下大雨，隨颱風北上過程中，週二（11日）是共伴效應發生位置也會逐漸往北移動，「擴及台灣東北側及東側，也是最明顯時刻，基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，小心災害發生。」

氣象粉專指出，強調「共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。」（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

粉專接著表示，週三（12日）颱風更往台灣陸地靠近後，共伴效應的位置繼續北推到北部海面或東海，影響台灣的以颱風環流影響為主。最後也強調「共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。」此外，中央氣象署也說明本週天氣狀況，風雨重點時段落在週一至週三最為顯著，週一下半天可能發布海上颱風警報，週二有發布陸上颱風警報的機率，因此提醒山區易有強風與連續降雨，應避免前往活動。

中央氣象署說明，週一、週二颱風北上逐漸接近臺灣西南方海面且東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大臺北、東半部地區大雨或豪雨，尤其宜蘭、花蓮及大臺北地區並有局部豪雨等級以上降雨，沿海離島風浪大，尤其澎湖、馬祖有10至12級強陣風，台南以北沿海、恆春半島、綠島蘭嶼有9至11級強陣風，宜蘭、台東及金門亦有局部8至10級強陣風。

週三颱風預計以輕颱強度通過台灣，北部及東北部地區有短暫陣雨，中南部、東部及東南部地區有大雨或局部豪雨發生的機率，沿海離島風浪大，中南部沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，北部、東半部沿海亦有8至10級強陣風。週四（13日）颱風遠離或減弱、東北季風影響，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨，風力稍減弱，馬祖、澎湖仍有9至11級強陣風，各沿海空曠地區及金門仍有8至10級強陣風。

中央氣象署說明一週天氣狀況。（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

中央氣象署指出，週五至週日​（14至16日）東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，各沿海及離島仍有8至9級強陣風。中央氣象署表示，本週東北季風影響，氣溫下降，北部、東北部氣溫約21至26度；中南部週一仍溫暖，週二起約21至30度；花東約23至28度；澎湖約22至26度；金門約20至24度；馬祖約17至21度。

