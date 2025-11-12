「鳳凰」剩翅膀！宜蘭明上班課 縣府提例外：需從寬認定
鳳凰颱風持續減弱當中，氣象署預估最快今日深夜減弱為熱帶性低氣壓，宜蘭縣縣府也宣布明（11/13）日各機關學校照常上班及上課。但縣府指出，因為縣內仍有部分地區災情需進行重建，呼籲機關、學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。
宜蘭縣府指出，考量本縣仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關、學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」第13條規定，天然災害發生後，各機關、學校公教員工有下列情形之一者，得自行決定停止上班及上課，於事後陳報機關、學校首長，且機關、學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記：
一、為清理天然 災害所造成之普遍性災害。
二、各機關、學校公教員工配偶、直系親屬有重大傷亡或失蹤。
三、各機關、學校公教員工及其配偶、直系親屬所居住之房屋因受災倒塌或有倒塌之危險，或遭受重大損失時，為處理善後。
四、災情已達停止上班及上課基準，因通訊中斷無法聯繫。
五、其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。
