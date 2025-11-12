「鳳凰」北上攪動氣流 沖繩小濱島驚見陸上龍捲風

鳳凰颱風北轉後，日本沖繩小濱島的村民拍到龍捲風 。（示意圖／翻攝自pexels）





鳳凰颱風北轉後，不只對台灣造成影響，日本沖繩的大氣層也變得非常不穩定，出現劇烈天氣。小濱島的村民就拍到龍捲風，讓村民相當訝異。

厚重雲層急速翻滾，漏斗狀的雲柱從天而降，一早準備去郵局辦事的男子，拍下這驚險的一幕。

目擊者：「我那時要去村裡郵局辦事，途中發現雲流動的超快，就把車停下來拍影片，結果下一秒，龍捲風就出現了。」

村落周邊，出現了明顯的破壞痕跡，樹枝被連根拔起，空拍畫面也可以看到龍捲風，沿途掃過農田，大片作物被強風吹得東倒西歪。

目擊者：「夏天有時在海面上，會看到龍捲風靠近島，但在這種季節出現，就真的很少見啊。」

受到鳳凰颱風影響，沖繩的大氣狀況變得非常不穩定，11日早上在築富町的小濱島，有村民拍到巨大的龍捲風。

隨著鳳凰持續北上，當地氣象廳也警告，預計直到14日，都可能會出現警報級的豪雨，並提醒民眾留意雷擊、龍捲風等劇烈天氣。.

