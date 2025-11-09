「鳳凰」將侵台 台中12處非洲豬瘟掩埋場全面加固

【民眾網諸葛志一臺中報導】中度颱風「鳳凰」預計11日至13日侵台，市長盧秀燕9日下午主持災害應變中心會議，其中有關非洲豬瘟的12處掩埋場，為防範颱風侵襲破壞，盧秀燕表示，已跟中央討論，將針對掩埋場「全面加固」，以鋪設防水布、沙包及釘上鉚釘等作業方式因應。

鳳凰颱風預計在11日至13日從台灣西部登陸，氣象署預估以中度至輕颱上限影響西南部，台中將首當其衝；市長盧秀燕指示市府超前部署，9日下午成立台中市災害應變中心三級開設，召開整備會議，要求各局處及區公所報告準備進度，提前做好準備。

盧秀燕表示，有關非洲豬瘟的12處掩埋場，在鳳凰颱風可能侵台後，已跟中央討論，獲得中央指導，在掩埋場按規定進行「加固作業」，包括鋪設大量防水布，在防水布上釘上鉚釘、加上沙包，從昨天已開始作業，已大致完成，近日還會加強巡視，看有無需要補足之處。

盧秀燕說明，面對颱風來襲，市府提前召開整備會議，比平常準備更早，以確保各項防災措施到位。此次颱風具備特殊性，不僅罕見的發生在11月份，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響。市府提高警戒，即時展開相關防災整備工作，確保市民生命財產安全，多一分防範，少一分災害。

消防局指出，颱風進入南海後，其強度半徑發展及路徑仍有相當大的不確定性，消防局將持續關注颱風動態，針對後續發展動向及早因應。水利局說明，現已完成防汛人力與物資部署，並在低窪及易淹水地區預佈抽水機，確保豪雨時可即時應變。

環保局表示，完成全市12處衛生掩埋場防颱與防疫整備，確保防汛及防疫安全。文山、后里、沙鹿、霧峰等4處有野豬出沒紀錄的掩埋場已設置電圍籬，其餘8處也已依中央農業部指引完成設置永久性圍籬。另掩埋場表層已妥適覆蓋帆布、加固重物及挖設導流溝，防止強降雨沖刷及積水漫流。