「鳳凰」將成為強颱！氣象署最快明天發海警 風雨時程一圖看

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將在今(9)日增強為強颱，下週登陸台灣，對此，氣象署指出，預計明(10)天發布海警，11、12日北轉接近台灣海峽，到時環境不利颱風發展，因此強度會再減弱，但大台北、宜蘭、花蓮仍需留意豪雨以上等級降雨，13日可能以輕颱之姿越過台灣往東北方海面移動後，有機會再進一步減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署指出，中颱鳳凰預計今天白天增強為強颱，晚間逐漸登陸呂宋島被地形破壞，明天進南海時有機會減弱回中颱，海警預計明天下半天發布；11、12日北轉接近台灣海峽，過程中因為垂直風切較大，環境不利於颱風，預計強度會再減弱，12日有可能以輕度颱風姿態接近台灣海峽，13日越過台灣往東北方海面移動後，有機會再進一步減弱為熱帶性低氣壓，後續可能成為溫帶氣旋。

另外，因為明後天受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有大雨或豪雨機會，由於可能出現共伴效應，大台北、宜花地區留意局部豪雨以上等級降雨；桃園以南有局部短暫陣雨。

12日颱風逐漸靠近，由於風向改變，中南部及花東地區轉為大雨及局部豪雨，北部、東北部位於背風側，雨勢減緩為短暫陣雨；13日颱風移動至東北方海面，有機會減弱為熱帶性低氣壓，各地降雨趨緩，中部以北、東北部短暫陣雨，其他地區轉為局部降雨；14、15日熱帶系統更為遠離，台灣轉為東北季風降雨型態，北部、宜花短暫陣雨，台東及恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。

