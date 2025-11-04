「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部

中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。

這是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統！（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，「TD29，需要特別小心！」今晨最新衛星與微波觀測資料顯示，TD29的低層環流正在增強中；來自赤道的流出量適中，加上垂直風切較低，只有5至10節、海水溫度較高，維持在29至30度之間，整體環境有利於持續增強。

林得恩研判，這個熱帶擾動在未來24小時內極穩定發展為颱風，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。他指出，由於環境條件相當配合，TD29不僅有高度機率發展為颱風，且強度有機會增強在「中颱至強颱」等級之間。

林得恩提醒，此熱帶擾動系統的路徑預測顯示，它可能會非常接近台灣東部或東部外海，「這是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統！」

