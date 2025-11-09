「鳳凰」強度達中颱上限！氣象署示警：3地區明後天嚴防豪雨

鳳凰颱風目前仍在朝呂宋島靠近當中，有機會升級為強烈颱風，且預測路徑神似上次從中南部登陸的颱風丹娜絲，各縣市也嚴陣以待。氣象署最新預測指出，目前該颱風已達中颱上限，不過進入南海後強度會逐漸減弱，推估靠近台灣時強度已經減弱為輕度颱風，但因為共伴效應影響，週一、二大台北、花東地區仍要嚴防大雨、豪雨。

氣象署指出，鳳凰颱風未來會先通過呂宋島進入南海，隨後北轉朝台灣前進。颱風進入呂宋島後，會受到地形破壞，強度會減弱一些，預估進入南海後還是中度颱風等級。預計週二颱風會北轉，朝台灣前進，前進過程中因為環境不利發展，強度會持續地減弱，預計在接近、通過台灣地區的時候，可能會減輕到輕度颱風，但氣象署提醒，鳳凰颱風減弱的速度仍有不確定性，還須持續觀察。

鳳凰颱風路徑預測圖。圖／氣象署提供

氣象署表示，明後（10、11）兩天除了受到東北季風影響，還有加上颱風外圍環流影響，是有機會出現共伴效應，主要降雨最多地區為基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，10日到11日都有豪雨發生的機率，當中大台北、宜蘭、花蓮地區甚至可能會有局部豪雨等級以上的降雨。

12日受到颱風的接近影響，花蓮、台東持續有大雨、局部豪雨外，中南部雨勢也會增多，有機會出現大雨或是局部豪雨的現象；北部與東北部會轉為背風面，雨勢會稍微趨緩一些。

10日至16日降雨預測。圖／氣象署提供

13日時，鳳凰颱風有機會來到台灣東北部的海面，強度上面有機會減弱成熱帶性低氣壓，不過因為颱風系統中心在東北方海面，風向上會轉為東北風環境，降雨區域會變成中部以北、東北部地區會比較明顯，其他地區還是會有局部短暫陣雨。

預計14日後，台灣附近天氣型態就會恢復成純粹東北季風降雨型態，北部、東北部、東部會有局部短暫陣雨，中南部恢復成多雲到晴的天氣。

今明風浪預測。圖／氣象署提供

風浪方面也會逐漸增強，在台南以北、基隆北海岸、台東、各離島都會有平均風6級、8級以上陣風以上強風；苗栗、颱風、彰化、恆春半島、澎湖則會有平均風9級、陣風11級以上強風。

氣溫方面，今日各地仍是相當舒適，但明天受到東北季風影響，北部、東北部就會開始轉涼，預計一直到下週日，北部、東北部天氣會介於22度到25度之間，感受比較偏涼。

9日至16日氣溫趨勢。圖／氣象署提供

氣象署最後也提醒，週一到週四受到東北季風與颱風影響，要防大雨、豪雨，特別是週一、週二時宜花大台北會有局部豪雨以上降雨；週四前沿海離島風浪強大，建議民眾隨時關注最新颱風動態資訊。

