〈鳳凰〉恐撲台 台電台北市人力、機具全面戒備

《圖說》台電台北市區處備妥抽水機。〈台北市區處提供〉

【民眾新聞葉柏成新台北報導】颱風〈鳳凰〉持續增強，中央氣象局預計有機會北轉影響台灣，屆時北部、東部及南部將明顯受到風雨影響，台北地區須慎防風雨。台電台北市區營業處已全力戒備，並完成人力、機具設備及車輛的盤點。

台北市區處指出，過去颱風期間常發生強風吹落樹枝或招牌，破壞配電設備發生停電事故，台電台北市區營業處已加強樹修工作，此外，為避免大樓地下配電室淹水影響搶修，已針對各地下配電室及易淹水變電所加強巡檢，並備妥抽水機嚴陣以待，也提醒民眾可準備砂包防止地下室及配電室淹水，

此外，針對轄區內的抽水站已完成用戶用電設備檢查，且已加強供電線路巡視以利排水，降低淹水造成停電的可能。若發生停電事故，請民眾多加利用「台灣電力APP」及「台電官網」通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電公司亦提供1911客服專線。

《圖說》預防強風吹落樹枝，強化樹修整備。〈台北市區處提供〉

該處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如遇整區皆停電，該系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

如僅有零星幾戶停電，民眾可利用「台灣電力APP」之報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設http://www.taipower.com.t網頁「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，將1911客服專線留給不方便使用網路的民眾或習慣打電話的長輩，客服中心會即時將停電訊息傳達至服務範圍所在區營業處之搶修人員，以儘快復電。