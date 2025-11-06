「鳳凰」恐登陸台灣！影響時間曝 專家：被掃到後果慘烈

▲ 圖／翻攝自林老師氣象站

颱風「鳳凰」已於今(6)日凌晨2點生成，氣象專家林得恩就提醒是「又強、又大的怪物！」目前各國數值模式模擬認為，颱風中心將先通過菲島北部陸地再北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上或直接登陸侵襲，影響時間落在10至13日。

林得恩表示，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。美國聯合颱風警報中心(JTWC)今晨就估計，「鳳凰」在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。

日本氣象廳(JMA)也預判，「鳳凰」巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm；我國中央氣象署今晨2點的最新颱風情資，颱風近中心最大風速每秒48公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒58公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。

林得恩指出，這麼又強又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定非常慘烈，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上，或直接登陸侵襲，影響時間點會落在10至13日。

