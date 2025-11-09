「鳳凰」恐襲台！北市災防動起來 強風應變作為曝光

即時中心／廖予瑄報導



中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，台北市災害防救辦公室今（9）日也已再次通報各相關單位，加強強風應變作為。

由於東北風明顯偏強，以及鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署今日已針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，表示將有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至週四（13日）颱風影響結束為止。

為此，北市災害防救辦公室今日也通報各單位加強防災措施，除了請工務局轄下各處加強各項防颱工作及機具人員整備之外，公園處也會針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處將針對權管樹木加強穩固。

至於觀傳局及媒體事務組則是要求加強宣導民眾將居家窗台、陽台放置之物品、植栽等裝飾物加固或移除，「避免因強風吹落」；建管處也需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，並提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任。

另外，都發局、工務局及勞動局也應要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施加強穩固；位於戶外配（變）電所周遭之帆布及廣告物應列為重點加強宣導防範。

而勞動局也需針對高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等作業，並提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。

