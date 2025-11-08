鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海

生活中心／施郁韻報導

第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。

氣象署指出，「鳳凰」清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大臺北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大臺北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，週三前後颱風將最接近臺灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近臺灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

氣象署提到，今日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅大臺北山區及基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨；下午起東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，基隆北海岸及東北部、大臺北地區轉為局部短暫陣雨。

鳳凰颱風最快於12日深夜至13日清晨間，自彰化－嘉義之間登陸。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，明日颱風外圍環流及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東北部地區及大臺北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖為多雲。今日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，晚起西南部沿海及澎湖有長浪發生的機率。

氣象署預估，鳳凰最快於12日深夜至13日清晨間，自彰化－嘉義之間登陸，持續朝東北方前進，橫跨台灣本島，過程被中央山脈影響、破壞，強度減弱，預估13日晚間8時從宜蘭出海。

