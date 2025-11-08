鳳凰「普發強風」環流大！氣象粉專曝7重點示警

生活中心／饒婉馨報導

今（8）日天氣穩定，並且各地大多為晴到多雲，但根據中央氣象署最新觀測，鳳凰颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，並且已直接壓到南部上空，向西轉西北西進行。對此，氣象粉專小編列出7大重點。





鳳凰颱風目前已變成中度颱風，氣象署粉專也陸續發佈，各地的強風特報。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





依據氣象署最新觀測指出，鳳凰颱風持續增強，並且已經轉為中度颱風。目前中心位置在鵝鑾鼻東南方大約1760公里的海面上，以每小時30公里的速度往西偏北方向前進。颱風中心附近最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。7級風平均暴風半徑 220 公里，10級風平均暴風半徑 70 公里。中央氣象署的臉書也從昨（8）日開始陸續發佈陸上強風特報。

準鳳凰「挑戰強颱」有望颱風假？氣象粉專曝7重點警告：算是普發強風

最新颱風預報發佈後，氣象粉專台灣颱風論壇小編發文，提醒大家「皮繃緊了」。（圖／翻攝自台灣颱風論壇Threads）





氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇」還在社群平台Threads發文表示「這次颱風的特點，是它環流很大，而且東北季風會幫忙加成，各地風力都會蠻大的，算是一種普發強風」。

小編整理出7大重點：

1. 不管鳳凰會變多強，登陸菲律賓之後一定會痛，等颱風週一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期是能在到台灣前就變成輕颱，暫時是稍微好的消息。

2. 北部、東部，不用等颱風到，天氣就會先爛。

3. 中南部很可能在週二之前感受都還好，但週三颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來，但多大就看它剩多少強度。

4. 西部沿海、外島，風超大。

5. 週四颱風應該就跑了，或掛了。

6. 真的好荒謬，十一月怎麼會這樣。

全台都在關注的停班停課消息，小編發聲了。

7. 「放假去問縣市長，飛機去問航空公司啦。」

小編還在留言區寫下「強烈建議大家祈禱颱風北轉的時候，減弱愈多愈好，作法大賽現在開始」，也特別強調「放假牽涉到民生設施、交通、防災脆弱度等問題，航班涉及航管是否放行及航空公司班機調度問題。寫第7點，是因為它們不單純是氣象問題」。最後，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象署主要負責天氣數據與警報，提供各縣市結合現場狀況判斷是否停班停課，最終決定權仍落在各縣市政府首長。換句話說，即使雨量風力未達標，只要判定有致災疑慮、影響上班上課的安全也可宣布放假；反之就算雨量風力達警戒範圍、氣象署也發布豪雨或颱風警報，也不一定會停班停課，一切以市政府公告為準。

