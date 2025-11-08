鳳凰「普發強風」環流大！氣象粉專曝7重點示警
生活中心／饒婉馨報導
今（8）日天氣穩定，並且各地大多為晴到多雲，但根據中央氣象署最新觀測，鳳凰颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，並且已直接壓到南部上空，向西轉西北西進行。對此，氣象粉專小編列出7大重點。
鳳凰颱風目前已變成中度颱風，氣象署粉專也陸續發佈，各地的強風特報。（圖／翻攝自中央氣象署官網）
依據氣象署最新觀測指出，鳳凰颱風持續增強，並且已經轉為中度颱風。目前中心位置在鵝鑾鼻東南方大約1760公里的海面上，以每小時30公里的速度往西偏北方向前進。颱風中心附近最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。7級風平均暴風半徑 220 公里，10級風平均暴風半徑 70 公里。中央氣象署的臉書也從昨（8）日開始陸續發佈陸上強風特報。
最新颱風預報發佈後，氣象粉專台灣颱風論壇小編發文，提醒大家「皮繃緊了」。（圖／翻攝自台灣颱風論壇Threads）
氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇」還在社群平台Threads發文表示「這次颱風的特點，是它環流很大，而且東北季風會幫忙加成，各地風力都會蠻大的，算是一種普發強風」。
小編整理出7大重點：
1. 不管鳳凰會變多強，登陸菲律賓之後一定會痛，等颱風週一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期是能在到台灣前就變成輕颱，暫時是稍微好的消息。
2. 北部、東部，不用等颱風到，天氣就會先爛。
3. 中南部很可能在週二之前感受都還好，但週三颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來，但多大就看它剩多少強度。
4. 西部沿海、外島，風超大。
5. 週四颱風應該就跑了，或掛了。
6. 真的好荒謬，十一月怎麼會這樣。
全台都在關注的停班停課消息，小編發聲了。
7. 「放假去問縣市長，飛機去問航空公司啦。」
小編還在留言區寫下「強烈建議大家祈禱颱風北轉的時候，減弱愈多愈好，作法大賽現在開始」，也特別強調「放假牽涉到民生設施、交通、防災脆弱度等問題，航班涉及航管是否放行及航空公司班機調度問題。寫第7點，是因為它們不單純是氣象問題」。最後，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象署主要負責天氣數據與警報，提供各縣市結合現場狀況判斷是否停班停課，最終決定權仍落在各縣市政府首長。換句話說，即使雨量風力未達標，只要判定有致災疑慮、影響上班上課的安全也可宣布放假；反之就算雨量風力達警戒範圍、氣象署也發布豪雨或颱風警報，也不一定會停班停課，一切以市政府公告為準。
原文出處：鳳凰環流大「普發強風」有望颱風假？氣象粉專曝7重點：皮繃緊了
更多民視新聞報導
外國人分台灣、中國人看這影片 網笑翻：放維尼護身
桃機旅客「1種人」領錢！餐飲、免稅店現減600元
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
其他人也在看
防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等
防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等EBC東森新聞 ・ 10 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 ! 謝志偉 : 全球焦點已從「台灣怎麼了」變「台灣為何重要」
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴昨（7）晚（台灣時間）罕見現身歐洲議會，出席在比利時布魯塞爾舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度高峰會，並發表專題演說，強調台海和平對全球穩定的重要性。這是台灣副總統層級官員近年首度踏上歐洲舞台，引發外媒關注。 會後，我國駐歐盟代表謝志偉於7日晚間設宴款待多國國會議員與外交使節，出席者包括：IPAC執行長Luke de Pulford、歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta，以及以台灣共同主席身分出席的民進黨立委范雲。 謝志偉在晚宴中指出，全球對台灣的關注已從「台灣怎麼了？」轉變為「台灣為何重要？」他強調，儘管台灣長期面臨中國軍事威脅與外交孤立，但仍憑藉民主韌性與產業實力，走向世界，「台灣與中國最大的不同之一，就是我們與各國建立了堅韌友誼。」 謝志偉批評，包含台灣在內的自由世界，過去數十年在經濟、高科技乃至軍事領域協助中國，期望實現「雙贏」，卻換來北京將貿易關係武器化、以軍事與經濟脅迫各國，「這是自由世界最大的誤判之一。」他強調，台灣作為抵禦中國威脅的前線，「Taiwan can help」，願意與各國分新頭殼 ・ 12 小時前
PLG／林志傑決賽受傷！南珉貞好怕再也看不到他 喊話勇士替他奪最後1冠
台北富邦勇士在8日和9日展開新賽季主場開幕戰，同時也是李雅英、南珉貞、李晧禎「韓籍三本柱」首度在籃球賽場上合體，賽前受訪時3位不但親曝未來在台規劃，談到即將引退的林志傑，南珉貞直呼他在場上奮戰的態度不愧是台灣籃壇傳奇人物，也向勇士喊話本季為他拚下總冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)
日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府8日以走讀健走慶祝水圳百週年，日方代表也到場共慶。中央社 ・ 10 小時前
讓港人安居樂業 策進會「好友港節」今登場
「2025好友港節市集」68個攤位都由在台港人擺攤，涵蓋各色港澳經典美食與手做文創小物，吸引不少民眾到場體驗正宗港澳文化，連陸委會主委邱垂正也一身便裝現身力挺。 策進會董事長賴秀如在開幕儀式致詞表示，現場很多攤位利用台灣食材製作香港口味，在台港人的創意讓人感到相當美妙，也因此非常感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，賴秀如說：『(原音)我們要保有這樣的自由，也感謝香港人讓台灣的文化更加多元，所以今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，然後希望每年愈來愈精彩。』 今年邀請藝人曾寶儀擔任活動大使，她表示自己是資深新住民，因為3歲就從香港移民來台，不過每次回到香港則一定要吃到港式奶茶與雞蛋仔，而這兩種小吃都有出現在好友港節市集。 財團法人中央廣播電臺這次也設攤參與，特別設計小遊戲與現場民眾互動，只要完成3個簡單任務，就可以得到書籤、手機掛繩或台灣藍鵲圖案便利貼等小禮物。中央廣播電台 ・ 9 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 22 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 14 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 11 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 5 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 6 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前