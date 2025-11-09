「鳳凰」暴風圈本島均在7成以上 氣象粉專：北東部明起爛天氣
「鳳凰」颱風預計今（ 9）日將增強為強颱，中央氣象署最快明（10）日發海上警報、 11日（週二）陸上警報，12日（週三）登陸台灣中南部。而氣象署也公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市、澎湖縣均高達91％，且除了2地區以外，全台侵襲機率均在70%以上。氣象粉專直言，雖颱風北轉減弱幅度大，但仍躲不掉颱風，民眾需做好防颱準備，而且「北部、東部的爛天氣明日就會開始。」
根據氣象署公布鳳凰颱風120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、澎湖縣機率最高達91%，其次是嘉義縣與高雄市89%，嘉義市、雲林縣88％，彰化縣、南投縣、屏東縣87%，台中市86%、苗栗縣82%，其他縣市除了離島的連江縣及蘭嶼外，暴風圈侵襲機率也均達70%以上。
依目前路徑來看，氣象署表示，中颱「鳳凰」預計最快今晚通過呂宋島後進入南海，可能達到強颱等級；估10日（週一）中午後發布海上颱風警報；11、12日（週二、三）北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動。
氣象署指出，「鳳凰」登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱；預測12日接近台灣時將為輕度颱風等級，13日（週四）逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。
而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文表示，預估「鳳凰」颱風北轉的過程，減弱幅度不小，登台前一刻應該只剩輕颱，但無論如何颱風還是會靠近台灣，該準備的還是要準備。粉專直言，「北部、東部的爛天氣週一就會開始」，至於中南部具體的影響狀況，要看颱風屆時北上的型態才能確認。
另外，前氣象局長鄭明典在臉書曝光一張雲圖，直呼「鳳凰環流很大」，不過內部風場並不均勻，衛星風場觀測確認有強風，就典型颱風概念摸式來比較，強風還是分布在較外側。「整體而言，到目前為止，電腦模式對鳳凰颱風的路徑和強度掌握都相當好，尤其路徑預報誤差遠比平均值低。接下來，通過呂宋島之後的變化，預報上的分歧就很明顯！」
