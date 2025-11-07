"鳳凰"最快今晚轉中颱 不排除登陸.共伴挾雨襲

生活中心／綜合報導

輕度颱風「鳳凰」增強又變大，氣象署預估，最快今晚就會轉為中颱，下周一開始北轉，甚至會增強為強颱，鳳凰颱風有向西調整的現象，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過，加上東北季風增強，將為東半部、東北部帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。

輕颱鳳凰，來勢洶洶，最快周五晚間增強為中颱，下週一轉為強颱，不只變強也變大，暴風半境高達320公里，氣象署預估，颱風通過呂宋島後，開始北轉，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過。氣象署預報員曾昭誠：「各家的電腦模擬都有呈現出，它可能有向西調整的一個現象，所以可能會不會登陸台灣，目前來說是有機會的，但是也有可能，從台灣海峽附近通過，如果比較靠近台灣的話，可能影響就會比較明顯，但是如果高壓退得比較慢，北方的系統下來比較慢的話，它也可能會比較偏向，台灣海峽的這個部分。」

「鳳凰」預計下週一轉強颱 有機會登陸、東半部豪大雨

氣象署預報員曾昭誠（圖／民視新聞）





日本、菲律賓，都預測鳳凰會成為「超強颱風」，下週一，還有東北季風來攪局，可能和颱風產生"共伴效應"，將為東半部、東北部帶來豪大雨。氣象署預報員曾昭誠：「因為迎風的關係，所以在降雨的部分，跟週末兩天相比是明顯增加的，在基隆、北海岸、宜蘭、花蓮還有大台北地區，可能都會有大雨或豪雨，發生的一個機會，如果颱風是比較偏西邊的話，可能這邊（中南部）的降雨，就會稍微比較趨緩一點，但是如果按照會直接登陸台灣的路徑的話，到禮拜三可以看到，中南部地區還有花蓮、台東，開始就會有大雨或豪雨的，一個發生的一個機會。」

颱風逼近加上東北季風增強，可能為東北部、東半部帶來豪大雨（圖／民視新聞）





雖然11月侵台的颱風並不多，但，去年的天兔颱風就曾發布海警，1967年吉達颱風還有登陸紀錄，鳳凰極有可能，成為時隔57年再度成登陸的颱風、真的不可掉以輕心！





