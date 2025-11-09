「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成

颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。

颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。（圖／翻攝自noaa）

根據交通部中央氣象署的最新報告，目前颱風中心位於北緯14.8度，東經123.2度，以每小時29公里的速度向西北西移動，中心氣壓930百帕，最大風速可達每秒48公尺，步步接近台灣。對此，台電稍早發出新聞稿已啟動防颱整備作業，部署超過4000名搶修人員，並計劃使用無人機進行巡查，以應對可能的電力中斷。

氣象署於9日14時公布「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署）

氣象署指出，鳳凰颱風預計將於10日下半天發布海上颱風警報，並於11日發布陸上颱風警報。根據目前的預測，颱風將於週三以輕颱的姿態登陸台中以南地區。氣象預報員張承傳指出，颱風的強度在北轉過程中將逐漸減弱，並有可能在登陸後轉為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

氣象署指出，鳳凰颱風預計將於10日下半天發布海上颱風警報，並於11日發布陸上颱風警報。（圖／NCDR）

隨著颱風的逼近，各縣市政府將根據當地情況決定是否停班停課，民眾需密切關注官方消息以作出相應的安排。

「12縣市侵襲率」破7成。（圖／氣象署）

