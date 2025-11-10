「鳳凰」未至強風先來！新竹路樹被吹倒 民眾拍下倒樹橫陳畫面

即時中心／温芸萱報導

受鳳凰颱風外圍環流影響，新竹市今（10）日風勢增強，氣象署發布黃色強風警報。新竹今日清晨7點，有路樹被強風吹倒，橫陳在快車道，差點直接砸在路過的車輛上，幸好駕駛緊急閃避才沒有釀禍。警方獲報後，立即封閉車道並通知市府外包廠商清理，8點57分完成作業，交通於9點前恢復正常。

鳳凰颱風尚未登陸，但強風威力已在全台多地展現。中央氣象署今（10）日針對全台21個縣市發布強風特報，其中新竹市亮起黃色燈號，代表平均風力達6級以上、陣風8級以上的機率相當高。清晨起，新竹風勢明顯增強，東區公道五路與建中路口一棵大樹不敵強風倒塌，橫亙在快車道上，一度造成交通受阻。

據了解，今早7點21分，警方接獲民眾報案，指稱該路口有路樹倒塌。員警立即趕赴現場並第一時間封鎖車道維持安全，經外包人員全力清除，於8點57分完成作業。整起事件中，無人受傷、也未造成車輛損毀。

現場一度封閉往西方向快車道約一小時，導致通勤時段短暫回堵，直到上午9點前恢復通行。氣象署指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，新竹市平均風速達每小時38公里，陣風最高更飆至96公里。氣象署提醒北部沿海與空曠地區民眾留意強陣風及飛散物，外出時務必注意行車安全，並避免靠近老舊招牌或大樹，以防意外發生。

員警立即趕赴現場並第一時間封鎖車道維持安全。（圖／民視新聞翻攝）

路樹倒塌瞬間。（圖／民視新聞翻攝）

