鳳凰+東北季風共伴效應11/11最明顯 豪雨轟北部、東半部

鳳凰颱風將於11日北轉逼近台灣，氣象專家吳聖宇提醒，雖然颱風在接近及登陸過程中會持續減弱，但影響應該是「雨大於風」。雨量預測圖也顯示，北部及東半部地區「紅到發黑」。

吳聖宇提醒，明天隨著鳳凰颱風水氣移入，跟東北季風交互作用，北部、東半部要注意大雨或豪雨發生的機會，共伴效應將逐漸出現。（圖／翻攝自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）

吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，鳳凰颱風路徑大趨勢維持不變，預計明天（10日）進入南海，11日逐漸北轉靠近台灣，12日進入台灣海峽南部並逼近中南部沿岸，晚間可能登陸，13日從東部出海後遠離。他表示，鳳凰颱風進入台灣海峽時會明顯減弱，登陸後可能快速減弱為熱帶性低氣壓，也不排除登陸後中心沿著中央山脈北上並逐漸減弱消散。

吳聖宇表示，週二北部、東半部降雨明顯，可能達豪雨或以上等級。 （圖／翻攝自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）

關於各地降雨情況，吳聖宇指出，明天隨著颱風水氣移入，降雨將趨於明顯，北部、東半部要注意共伴效應帶來的大雨或豪雨。11日共伴效應最為明顯，北部、東半部雨勢可能達豪雨或以上等級，中南部降雨也會逐漸增多。到了12日，颱風環流進入台灣海峽，中心趨向中南部沿岸，共伴的位置有機會北抬到台灣北方海面，但北部、東半部仍有降雨，尤其花東雨勢較明顯，中南部降雨也會逐漸增加。

吳聖宇指出，週三 中南部的降雨隨著颱風本體靠近也會逐漸增多。 （圖／翻攝自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）

吳聖宇進一步說明，週四颱風經過並進入東部海面後，結構將變得不對稱且強度減弱，但各地仍有雨。他提醒，颱風減弱得越快、走得越快，下半天到晚間降雨減緩的速度也會越快。

值得注意的是，雖然颱風在靠近過程中會減弱，但配合東北季風的影響，颱風還未靠近前各地沿海以及外島就會出現8至10級強陣風，颱風靠近過程以及中心登陸點附近也有機會出現較強風力。吳聖宇總結表示，整體來看這次鳳凰颱風過境的影響應該是「雨大於風」，但風力部分仍然不可小覷。

