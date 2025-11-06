鳳凰+東北季風夾擊下週一炸雨！估「發布颱風警報」可能時間曝

生活中心／黃依婷報導

鳳凰不排除可能會相當接近臺灣帶來風雨，各地都有受影響機會。（圖／天氣風險 WeatherRisk）

關島南方海面的熱帶性低氣壓在今（6）日凌晨增強為今年第26號颱風「鳳凰」，本週路徑都以西行為主，對臺灣尚無影響，下週一通過菲律賓呂宋島後有逐漸北轉趨勢，目前的預報資料對於轉向的時間、位置、角度都還有很大的分歧，但不排除可能會相當接近臺灣帶來風雨，各地都有受影響機會。

天氣分析師歐宗學在臉書「天氣風險 WeatherRisk」發文，週五到週日上半天大致都維持類似的東北東到偏東風環境，水氣不多，大臺北東側、東半部至恆春半島還是可能會有局部較多雲量以及短暫雨機會，西半部地區依然是晴到多雲穩定天氣，不過午後山區陣雨發展可能會比較明顯一點，尤其是高屏地區的降雨不排除會影響到部分平地區域。

歐宗學提到，週日下半天到晚間則有新一波東北季風南下影響，迎風面大臺北、東半部至恆春半島會陸續轉為陰雨濕涼天氣。下週一鳳凰颱風已經來到臺灣南方呂宋島的位置，外圍環流開始加入影響，除了使東北季風風速更強，也會帶來水氣增多，上面提到迎風面地區的降雨範圍更大、雨量有進一步增多的趨勢，雲系過山後也可能為西半部帶來局部短暫陣雨機會。

歐宗學表示，下週二鳳凰颱風開始北轉，會朝哪個方向移動、離臺灣有多近仍無法確定，依目前預報來看可能需要發布颱風警報，至於發布時間、發布區域等詳細資訊，還是得等到颱風可能路徑的散佈範圍縮小一點、不確定性降低以後才有較可信的評估結果，但至少下週二至下週四都是需要注意的時間。

