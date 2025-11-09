「鳳凰」步步進逼 侯友宜：勿前往北海岸及東北角觀浪

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，預估明（10）日過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，新北市長侯友宜今（9）日提醒，請市民隨時注意最新氣象資訊，應盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域；另因適逢大潮，沿海浪高可達5米，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。





今日下午2時，侯友宜在新北市政府教育局長張明文等人的陪同下，出席114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會，並於行程中接受媒體聯訪。

侯友宜呼籲，請市民隨時注意最新氣象資訊，應盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域，上下班時，要注意降雨與強風。同時，山區道路也需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區請注意防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段時務必小心謹慎。另因適逢大潮，沿海浪高可達5米，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。

新北市政府則提醒市民提高警覺，中央氣象署預測鳳凰颱風將於明日朝台灣方向移動，雖然距離新北市仍有一段距離，但其外圍環流將與東北季風形成共伴效應，請市民預作防範；週一（10日）起新北市就會開始降雨，北海岸及東側山區的雨勢將較為明顯，共伴效應影響預計週二（11日）達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率。

針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，工務局已於昨日提早啟動防颱整備作業。為嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害，現場已立即展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，噴漿作業預計將於明日全數完成，撤離住戶將持續在收容場所。

此外，工務局昨日亦已協請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，儘管如此，未來連續降雨仍恐造成土石鬆軟，新北市府提醒山坡地社區切勿掉以輕心，務必加強巡檢與留意。





