「鳳凰」水炸蘇澳 全球唯一計程車博物館水淹輪胎高
地方中心／王云宣 陳聖翰 宜蘭報導
位於宜蘭蘇澳，全球唯一的計程車博物館，同樣在颱風天，傳出淹水災情，幸運的是，淹水高度只到輪胎，並未淹進車子裡，博物館所珍藏的遭復興航空擦撞的計程車，同樣躲過水災，沒被淹到，倒是一些值得珍藏的老照片和海報，因為泡在水裡出現破損，損失恐怕無法用金錢估計。
小朋友不停掃水，隨著積水退去，部分計程車上，輪胎與保險桿上，覆蓋一層黃色塵土，一共二十四輛，來自世界各地計程車，就展示在宜蘭蘇澳，全球唯一的計程車博物館中，鳳凰颱風攪局，蘇澳傳出淹水災情，所幸展示的計程車，車內並未淹水，讓館方感到欣慰。計程車博物館長李濟成表示「稍微好一點我覺得大概就是底盤，比較矮的幾台這幾個老外高的比較沒問題，可是台灣這幾個比較可愛比較矮小，它的地毯日本也有（淹）到地毯濕的，我覺得我們現在美容跟維修團隊，都是準備要衝過來的狀態，跟錢都沒有關，是大家想要把它救好這個心情很棒。」
２４輛古董計程車車內並未淹水 部分海報老照片泡水破損館方心疼（圖／民視新聞）
回顧11日晚間七點左右，蘇澳降下爆雨，雨水宣洩不及，通通灌進博物館中，還好水深高度只到輪胎，就沒有再往上淹，稀有珍貴的計程車內部零件，因此沒有遭受波及，而博物館所收藏，遭到復興航空擦撞的計程車，同樣逃過這次的水災，倒是部分海報和老照片泡水破損，館方很心疼。計程車博物館長李濟成表示「照片或是勞勃狄尼洛的海報，跟原版的劇照TAXI照片，這些都泡爛掉了，這些東西的復原狀況，我想不會是太樂觀，這些東西我想說即使破爛即使是碎掉，我們還是（用）"屍體"的方式呈現。」
遭復興航空擦撞計程車 未受淹水波及（圖／民視新聞）
就怕淹水，博物館特地墊高土地，還是有部分珍藏物品，受到影響，工作人員忙進忙出，整理環境，希望趕在周日恢復營運，重現計程車的歷史與文化。
原文出處：損失難估計！「鳳凰」水炸蘇澳 全球唯一計程車博物館水淹輪胎高
