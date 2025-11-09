「鳳凰」登陸呂宋島 菲國急撤百萬居民

記者賴名倫／綜合報導

菲律賓氣象單位表示，中度颱風「鳳凰」9日晚間在菲國中部呂宋島奧羅拉省登陸；由於風勢規模驚人，且估計將帶來逾200毫米驚人雨量，當局下令百萬名居民緊急撤離，降低風災危害。

菲律賓《馬尼拉時報》報導，此是繼颱風「海鷗」3日登陸釀成慘重傷亡後，菲國在1週內2度遭受颱風侵襲；由於其規模約為中颱上限，最強陣風時速估計達230公里，且結構厚實攜帶大量水氣，菲國氣象局已對周邊地區發布颱風警報，包括呂宋島東南部位列最高等級的5號警報，加丹杜安尼斯及北甘鄰省、南甘鄰省濱海地區，馬尼拉都會區周邊則為3號警報。

廣告 廣告

由於颱風預測路徑將出現驚人降雨、強風與漲潮，菲國政府下令撤離東部及北部地區逾百萬名居民，並要求民眾前往高處避難，過程中造成至少2人死亡；而呂宋島地區5座主要水壩也提前進行洩洪，菲國三軍與救災單位也全面投入戒備，加強警戒潛在的災變威脅。

因應中颱「鳳凰」登陸，菲律賓當局提前疏散沿海居民，躲避風雨侵襲。（達志影像／美聯社）