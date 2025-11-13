鳳凰「短命退場」成史上第2個11月登陸颱風
鳳凰颱風於昨（12）日晚間在恆春登陸後不久便迅速減弱為熱帶性低氣壓。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，這次的鳳凰「真是有夠短命」，也是自1967年吉達颱風以來，第2個在11月登陸台灣的颱風。
吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今（13）日受東北季風及熱帶系統外圍影響，中部以北與宜蘭轉涼，北台灣感受最明顯，桃園以北有雨、局部地區有大雨，竹苗、東半部及恆春半島亦有短暫陣雨。氣溫方面，中部以北及宜蘭約23至24度，南部與花東約27至30度。
吳聖宇進一步表示，明日東北季風持續影響，北部與宜蘭天氣偏涼，早晚涼意明顯，桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東、恆春半島與竹苗山區則有零星降雨，其他地區多雲到晴。氣溫方面，北部與宜蘭約22至24度，中南部及花東26至29度，各地低溫約19至22度。
關於週末天氣，吳聖宇指出，東北季風稍減弱，各地早晚仍偏涼，白天氣溫回升，桃園以北及宜蘭仍有短暫雨，花東、恆春半島偶有零星降雨，其他地區以多雲到晴為主。
吳聖宇提醒，下週一、二（17、18日）將有另一股較強東北季風南下，北部與東半部降雨增多，中南部維持多雲天氣，預估至下週三（19日），迎風面降雨才會明顯減少。不過，這波東北季風夾帶冷空氣較明顯，中北部與東北部空曠地區低溫恐降至15度以下，市區低溫約17至18度，北台灣白天高溫甚至可能不到20度。
中央氣象署也指出，今明兩天受東北季風影響，北台灣明顯轉涼，北部與東北部整天偏涼，其他地區白天舒適、早晚略有涼意，預計下週還會有一波更強的冷空氣影響，全台氣溫將再度下降。
