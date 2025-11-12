「鳳凰」腳程加快 持續消風減弱 海陸警區域不變

輕度颱風「鳳凰」今天(12日)上午11時的中心位置已來到鵝鑾鼻西方140公里的近海，並以每小時18轉31公里的速度，加快朝東北東轉東北的方向前進，近中心最大風速持續減弱為每秒18公尺，暴風半徑也快速縮小到120公里，不過海上警戒區域不變，陸警區域也維持南投、嘉義以南和花東等8個縣市。

氣象署預估，「鳳凰」將於傍晚至晚間通過恆春半島，並往東北方向移動，但有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

需留意的是，隨著颱風的移動，氣象署也將豪雨特報的區域縮減為屏東山區和花東山區，同時將基隆北海岸、宜蘭和台北山區降為大雨特報，另外，高屏、花東、澎湖仍在大雨特報範圍，桃園則已脫離大雨特報區域。

此外，目前台灣各沿海的浪況依舊猛烈，除了靠近颱風中心附近的海域已掀起6米的巨浪，台灣海峽也將翻出4、5米的大浪，其他各海面的浪高也會在3-5米之間。

陸上強風也不容小覷，氣象署除了持續針對澎湖及高屏發布強風特報橙色燈號，提醒這些地區到13日晚間，都有發生平均風9級以上或陣風11級以上的機率；同時針對基隆到台南沿海、宜花東和馬祖發布黃色燈號，其中金門已脫離黃色燈號，花蓮則新增納入黃燈強風區域，這些地區可能出現平均風6級以上或陣風8級以上的強風。(編輯：陳士廉∕鍾錦隆)