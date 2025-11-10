即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

中颱「鳳凰」來勢洶洶，預計今（10）日下午至傍晚可能發布海警，陸警則恐於明（11）日上半天發布。對此，總統賴清德在出席公開活動後主動向媒體表示，「鳳凰」的路徑非常罕見，花蓮的堰塞湖目前又提高到紅色警戒，特別是花蓮應撤離的就要全部撤離，大家共同做好防颱準備，把這次颱風的傷害降到最低。





今早9時40分，賴清德在教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文等人的陪同下，前往台灣大學綜合教學館2F錢思亮紀念講堂，出席「台灣橋梁計畫」開幕式後，主動向媒體發表談話。

賴清德指出，這一次「鳳凰」颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地。但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風，還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸、大台北、東北部地方雨量會很大，「24小時的時雨量可能會到200到350，甚至更高」。

賴清德提醒，另外因為花蓮的堰塞湖目前又提高到紅色警戒，他希望我們全國民眾面對這一次相當罕見的颱風，一定做好防颱準備。

他強調，台灣不管哪一個縣市通通要做好防颱準備，因為它的路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。特別是各縣市預期會有豪大雨量的、這個土石流的潛勢地區，也應該要做好優先撤離的工作，「讓我們大家共同做好防颱準備，讓這一次的『鳳凰』颱風來襲，將傷害降到最低」。





原文出處：快新聞／「鳳凰」襲台、花蓮堰塞湖紅色警戒 賴清德：該撤離就撤離

