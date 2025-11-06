鳳凰一路長胖 日氣象廳：周日達「非常強颱」
鳳凰颱風今天（6日）凌晨生成，上午8點中心位在鵝鑾鼻東南東方2510公里處，以每小時12轉20公里速度向西北轉西北西進行，強度持續增強，日本氣象廳預估，鳳凰周六（8日）達日本定義的「強颱」等級，周日（9日）再升格「非常強颱」，強度相當於台灣的中度至強烈之間。
根據日本氣象廳預報，鳳凰颱風強度持續增強，明天（7日）上午9點將增強為「強烈熱帶風暴」，暴風半徑80公里，中心附近的最大風速每秒30公尺，最大瞬間風速每秒40公尺。
氣象廳表示，鳳凰周六再轉「強颱」，暴風半徑擴大至130公里，中心附近的最大風速每秒35公尺，最大瞬間風速每秒50公尺；周日持續增強為「非常強颱」，中心附近的最大風速每秒45公尺，最大瞬間風速每秒65公尺。
各國模式模擬，鳳凰預計下周二穿越菲律賓，接著北轉朝台灣逼近，並在下周三、四（12、13日）穿越台灣上空；強度會在穿越菲律賓時減弱。
中央氣象署也指出，下周一台灣開始受到颱風影響；下周二、三（11、12日）是颱風最接近台灣的時間，北部、東半部及南部地區有陣雨，且有大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。氣象署強調，鳳凰颱風的路徑仍有不確定性，實際對台灣影響的程度應持續觀察。
