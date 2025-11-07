鳳凰「身體胖一倍」3縣市首當其衝 粉專曝襲台強度：就看1關鍵

生活中心／林昀萱報導

根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。

由衛星雲圖可以見到，鳳凰颱風長胖一圈且中心更加扎實，氣象署預估，鳳凰颱風路徑再西修將走最可怕路線，最快周一發布海警、週二發陸警，並將在12日深夜到13日凌晨登陸台灣西部，嘉義、台南與高雄3縣市首當其衝，也不排除自中部登陸。

衛星雲圖可見鳳凰颱風增強「長胖一圈」。（圖／中央氣象署）

氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，確切登陸地點仍要視颱風下週一（10日）、週二之間轉向的情況而定，需要持續觀察。至於強度，鳳凰登陸菲律賓前將達最顛峰狀態「強烈颱風」，在穿越菲國時會減弱，進入進入南海後有機會重整短暫增強，但隨著逐漸北上靠近台灣過程中因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。就現階段資料來說「侵襲台灣的機率非常高」，至於侵襲台灣的強度就看他減弱的速度而定。減弱的快，輕颱登台；減弱的慢，接近中颱登台，提醒民眾要做好防颱措施。

