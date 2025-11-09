鳳凰「輕颱之姿」貫穿台灣！登陸地點曝光 全台豪雨3地首當其衝
記者蔣季容／台北報導
今年第26號颱風鳳凰目前已達中度颱風上限，預計今（9）晚登陸菲律賓呂宋島後強度稍微減弱，並於週二北轉，週三至週四以輕颱之姿登陸台灣。中央氣象署提醒，明後天受到東北季風及颱風外圍環流影響，有機會產生共伴效應，宜蘭、花蓮、大台北要留意豪雨等級以上降雨。
鳳凰最快週三登陸
中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風目前中度颱風上限，今晚有機會登陸菲律賓呂宋島，增強空間有限，登陸後強度會稍微減弱，預計週二北轉，週三至週四登陸台中以南。由於北上過程中垂直風切愈來愈大，環境不利於強度維持，預計接近並通過台灣時是輕颱等級。氣象署預計於明天下半天發布海警、後天發布陸警。
張承傳說明，明後天受到東北季風及颱風外圍環流影響，有機會產生共伴效應，雨勢最明顯的地區為基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，尤其宜蘭、花蓮、大台北明後天會有局部豪雨等級以上降雨；桃園以南也要留意局部短暫陣雨。
豪雨由北往南下
週三颱風逐漸接近台灣陸地，花蓮、台東仍有局部豪雨，中南部雨勢也增多，有機會出現大雨或局部豪雨，北部及東北部為背風面，降雨趨緩。週四颱風中心有機會來到台灣東北方海面上，預估將減弱為熱帶性低氣壓，隨後變成溫帶氣旋。
週四熱帶系統中心位於台灣東北方，台灣再度轉為東北風環境，降雨區域為中部以北、東北部，其他地區為局部短暫陣雨。週五至週日恢復東北季風降雨型態，北部、東北部及東部有局部短暫陣雨，台東及恆春半島則是零星降雨，中南部為多雲到晴。
明起北部、東北部轉涼
溫度方面，張承傳指出，明天北部及東北部轉涼，直到下週日溫度都介於22至25度，花蓮高溫也下降，未來一週大約落在26至28度，中南部高溫則約30至32度，週二開始下降至28度以下。
張承傳提醒，颱風外圍環流及東北風偏強，今日下午至明日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意防範。
