「鳳凰」進逼！銅鑼杭菊田命懸一線 農友興嘆：求老天爺高抬貴手

苗栗縣銅鑼鄉是全台最具規模的杭菊產地，目前多數花苞初綻、花開2成。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鳳凰颱風肆虐菲律賓，依中央氣象署預測，預計在週三(12日)最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。苗栗縣銅鑼鄉是全台最具規模的杭菊產地，目前多數花苞初綻、花開2成，眼見颱風進逼，農友們「挫咧等」，只祈求老天爺高抬貴手，讓杭菊能順利收成。

銅鑼鄉種植杭菊已有80多年歷史，是全國最具規模的杭菊產地，從鄉內九湖村周邊台地，擴張至樟樹、朝陽、銅鑼等村，今年栽培面積約60公頃。每逢11月產期，盛開杭菊猶如彩料般，在田野大地畫布上色，為秋意增添繽紛活力。

農友曾義文一早到杭菊田澆灌，對於颱風持續進逼，望天興嘆說「沒辦法！」他說，目前園內大多數花苞初綻，僅花開2成，也沒得搶收，且杭菊枝柔莖弱，遇強風就易折損，只能祈求老天爺高抬貴手，讓杭菊能順利收成。

銅鑼鄉農會表示，今年受氣候影響，杭菊花期較往年晚，目前觀察僅零星開花，預計11月下旬才會盛開，公所與農會訂於11月22、23日辦理年度的杭菊芋頭節，預計13日召開記者會，如今面臨颱風恐來攪局，也密切關注並視其動態，是否調整延後記者會舉辦。

鄉農會並指出，今年杭菊受7月間颱風外圍環流及西南氣流持續降雨影響，當時逢生長期的杭菊，根部泡水腐爛或遭強風吹斷，致無法正常開花，農損達4成，已獲農業部天然災害現金救助。依規定單一農作項目該年度僅限救助一次，若此次風災嚴重，農友只能自立自強了。

鳳凰颱風進逼，杭菊農友祈求老天爺高抬貴手，讓杭菊能順利收成。(記者彭健禮攝)

