「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風的共伴效應影響，帶來風雨不容小覷，中南部各縣市也都嚴陣以待，不過各縣市是否停班停課，仍得由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。
根據氣象署公布的「各主要城市及離島，120小時颱風暴風侵襲機率圖」，機率最高的縣市為台南市（83%）、嘉義縣（81%）、嘉義市（81%）、高雄市（79%）、雲林縣（79%）、澎湖縣（77%）、南投縣（77%）、屏東（77%）、彰化縣（75%）、台中市（74%）、花蓮縣（73%）、台東縣（71%）。至於苗栗以北與宜蘭縣則是介於63-69%左右。
颱風暴風侵襲機率。圖／翻攝自中央氣象署
另據氣象署指出，鳳凰颱風會先通過呂宋島進入南海，隨後北轉朝台灣前進。颱風進入呂宋島後，會受到地形破壞，強度會減弱一些，預估進入南海後還是中度颱風等級。預計週二颱風會北轉，朝台灣前進，前進過程中因為環境不利發展，強度會持續地減弱，預計在接近、通過台灣地區的時候，可能會減輕到輕度颱風，但氣象署提醒，鳳凰颱風減弱的速度仍有不確定性，還須持續觀察。
「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課的標準：
1.根據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時。
2.根據氣象預報或實際觀測，降雨量達平地350毫米、山區200毫米，且已致災或有致災之虞時。
3.風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。
責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
藍委提颱風假回歸中央決定 侯友宜：中央與地方應共同合作面對
「鳳凰」強度達中颱上限！氣象署示警：3地區明後天嚴防豪雨
馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒！光復上次淹水逾1.5公尺區域強制撤離
其他人也在看
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 7 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 9 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風迴轉「恐從2地登陸」！風雨影響時程曝光 最快這天消散
鳳凰颱風將在下週北轉接近台灣，氣象專家賈新興表示，氣象署高機率在11日中午左右發布陸警，其可能在台中、苗栗一帶登陸，不過因為周遭環境發展條件不佳，因此鳳凰颱風可能在12日午後就會迅速減弱，13日早上變為熱帶性低氣壓，之後逐漸消散，但後續變化仍要多留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰今「中颱→強颱」！最快週一、二發海陸警 這天恐登陸穿台
今年第26號颱風「鳳凰」在副熱帶高壓穩定導引下，時速達到40公里，預計今天就會增強為強烈颱風，且穩定朝西方向移動，週一進入南海後逐漸北轉朝台灣前進，週三、週四將登台，氣象專家林得恩指出，如果行進方向和台視新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰成「超級颱風」穿台最新路徑曝！21縣市暴風圈侵襲機率破7成
中颱鳳凰來勢洶洶，強度可能達到強烈颱風，根據菲律賓氣象局，鳳凰已經增強為菲律賓氣象局所定義之「超級颱風」（super typhoon），並預計在登陸菲律賓後北轉朝台灣而來，氣象署所發布的暴風圈侵襲機率也顯示，幾乎全台都破7成。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風北轉倒數 澎湖縣、台南市暴風侵襲率高達91%
中颱鳳凰有增強為強烈颱風的趨勢，據氣象署今發布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，目前澎湖縣、台南市高達91%，另有9縣市突破8成。中天新聞網 ・ 5 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 21 小時前