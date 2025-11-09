「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%

颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風的共伴效應影響，帶來風雨不容小覷，中南部各縣市也都嚴陣以待，不過各縣市是否停班停課，仍得由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。

根據氣象署公布的「各主要城市及離島，120小時颱風暴風侵襲機率圖」，機率最高的縣市為台南市（83%）、嘉義縣（81%）、嘉義市（81%）、高雄市（79%）、雲林縣（79%）、澎湖縣（77%）、南投縣（77%）、屏東（77%）、彰化縣（75%）、台中市（74%）、花蓮縣（73%）、台東縣（71%）。至於苗栗以北與宜蘭縣則是介於63-69%左右。

颱風暴風侵襲機率。圖／翻攝自中央氣象署

另據氣象署指出，鳳凰颱風會先通過呂宋島進入南海，隨後北轉朝台灣前進。颱風進入呂宋島後，會受到地形破壞，強度會減弱一些，預估進入南海後還是中度颱風等級。預計週二颱風會北轉，朝台灣前進，前進過程中因為環境不利發展，強度會持續地減弱，預計在接近、通過台灣地區的時候，可能會減輕到輕度颱風，但氣象署提醒，鳳凰颱風減弱的速度仍有不確定性，還須持續觀察。

「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課的標準：

1.根據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時。 2.根據氣象預報或實際觀測，降雨量達平地350毫米、山區200毫米，且已致災或有致災之虞時。 3.風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

