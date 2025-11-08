「鳳凰」逼近！台北市有望放颱風假？市府回應了
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，根據氣象署最新的颱風暴風侵襲機率預測，已經有多達14個縣市突破5成，其中台北市達45%，對此針對是否有機會放颱風假，台北市政府也在今（8）日給出回應。
中央氣象署指出，目前颱風「鳳凰」的強度正位在中度颱風中段班，有望在明（9）日增強為強烈颱風，預估下週一（10）日發布海上警報，颱風外圍環流開始影響，週二（11）日發布陸上警報，週三（12）日最接近台灣，面對颱風的來勢洶洶絕不可以掉以輕心。
根據預報，台北市被暴風圈侵襲的機率達45%，是否有望放颱風假？對此台北市政府回應，由於鳳凰颱風的轉向角度、路徑以及強度仍具有高度不確定性，市府將持續密切關注最新動態。
台北市政府也強調，儘管路徑仍有變數，但可以確定的是，在10日至11日期間，台北市將受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」 影響，平地與山區都將出現顯著降雨，尤其山區可能出現豪雨以上等級的降雨，對此台北市災害防救辦公室（災防辦）也於昨（7）日加強防颱整備工作。
