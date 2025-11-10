「鳳凰」逼近！4地風雨越晚越大 大台北地區降豪雨

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

颱風「鳳凰」已通過呂宋島陸地，逐漸逼近台灣。對此，氣象專家林得恩提醒，今(10)日受颱風外圍環流及東北季風影響，4地區降雨機率增高，雨勢愈晚愈明顯，尤其在大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上機會。

林得恩表示，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間，尤其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上機會。

另一方面，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，其中苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上機會；各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪機會，海邊活動，請注意安全。

氣象署也指出，「鳳凰」清晨2點位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。今晚起至明日受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上機率。

12日隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨；13日颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩；由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

