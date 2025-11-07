「鳳凰」還在增強！巔峰可達強颱 路徑估北轉撲台「影響日期曝光」

▲ (圖/氣象署)

輕度颱風「鳳凰」預計在下週一開始影響台灣，且根據預測路徑來看，「鳳凰」將北轉朝台灣靠近，下週二開始全台都可能出現局部大雨。另外，氣象粉專提醒，鳳凰颱風的強度預計將繼續增強，將成為中度颱風外，預估巔峰強度可達強烈颱風，一定要做好防颱準備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今(7)日發文表示，鳳凰颱風目前正在持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。從路徑上來看，颱風在11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近，綜觀模式預報，將在12至13日之間穿越台灣上空，「差異在於是走台灣西岸(台灣海峽)或東岸，取決於北轉的時間及位置，這部分仍有變數。」

中央氣象署也指出，鳳凰颱風預計在10日接近巴士海峽到台灣附近，且因環境開始變得複雜，使颱風在11日開始有逐漸北轉的趨勢，從預測資料來看，鳳凰颱風可能從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上甚至登陸通過台灣、或走更西邊一些再北上。

不過氣象署也表示，颱風在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱的趨勢。而不同的路徑、屆時距台的遠近、以及到時候颱風本身的強度，這些不同情境帶來的風雨影響「區域」和「程度」都會有些不同 ，未來幾天都須持續觀察。

