「鳳凰」重創宜蘭！ 政院依「淹水高度三階」補助

鳳凰颱風重創宜蘭，甚至釀成一死悲劇。行政院昨(18)日提出救助方案，將從淹水高度分為三階補助，最高可以領10萬元救助金，有民眾開心感謝政府，但也有人質疑水都退了，家園也清理完畢，要認定災損似乎有些困難。

屋主忙到汗流浹背，拿著鐵棍拆除被水泡爛的木頭裝潢，為了家園，只能先親手破壞，再努力重建，舉著手高高指向天花板，大水幾乎淹沒一樓，全部家具都被泡壞丟棄，整間房子空蕩蕩，這裡是宜蘭中原路，受到鳳凰颱風重創，原先傳出只補助一萬元，讓災民好無奈。

受災戶潘先生說：「一萬元，一萬元能做什麼對不對，上一次(水災)15年前就四萬五了。」對此行政院18日，也公布最新方案改為分級補助，淹水高度30到49公分會救助1萬元，50到99公分救助2萬元，如果有財損再加碼三萬元，等於最多可領5萬元，至於淹水超過一公尺的地方。

除了同樣救助2萬元外，財損補助加碼到8萬，最高總共可以領10萬，此外為了幫助罹難者家屬，死亡救助金也提高到一百萬元，受災戶黃先生說：「好啊，這樣好，我整層都淹掉了，樓下都淹水。」

受災店家邱小姐VS.記者說：「我這裡損失幾百萬，那個一萬塊要幹嘛，我沒有時間去申請，(現在最高可以提高到十萬)，十萬我就叫我孩子去。」政府伸出援手有災民讚聲連連，但也有人對於淹水及財損認定，表達不滿。

受災戶甘小姐說：「一層樓就是固定那麼高，我就已經快淹到二樓了，你還叫我們拿竹子來量，我是要去哪裡找竹子。」蘇澳鎮長李明哲說：「希望可以再提高這樣災害補助的金額，這些金額其實說實在話，民眾的損失，遠超過這樣補助的金額。」

受災居民表示，重建家園是條漫漫長路，每家每戶受災程度不同，希望補助能從寬認定，讓這條復原路多點助力。

